Российский МИД: теплоходы в Азовском море были атакованы украинскими беспилотниками, погибли и пострадали граждане Азербайджана

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала атаку на теплоходы в Азовском море, где погибли и пострадали граждане Азербайджана. По данным российских компетентных органов, суда были атакованы украинскими беспилотниками.

Москва, 5 июня - АиФ-Москва. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку на теплоходы в Азовском море. По данным российских компетентных органов, суда были атакованы украинскими беспилотниками.

"Согласно полученной из российских компетентных органов информации, ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно", — говорится в комментарии дипломата. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджана. Пострадавшим морякам оказали содействие проходившее мимо российское судно и погранотряд ФСБ России. Захарова выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Она также подчеркнула, что произошедшее подтверждает террористическую сущность киевского режима. Россия находится в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве и МИД республики и окажет необходимое содействие партнёрам. Оцените материал ПолитикаМИД РФАзовское море ВС





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