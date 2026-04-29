Российского археолога Александра Бутягина обменяли на офицеров молдавской спецслужбы

Российский учёный Александр Бутягин, задержанный в Польше по запросу Украины, был обменян на двух офицеров молдавской спецслужбы. Операция прошла в условиях строгой секретности, а сам Бутягин узнал о своём освобождении лишь в последний момент. Правозащитник Иван Мельников рассказал о нарушениях в польской тюрьме и политическом подтексте задержания.

Москва, 29 апреля — АиФ-Москва. Российский археолог Александр Бутягин , заведующий сектором археологии Северного Причерноморья в отделе античного мира Эрмитажа, был задержан в декабре 2025 года в Польше по запросу Украины.

Ему инкриминировали незаконные раскопки на территории древнего города Мирмекий в Крыму. Польша готовилась к его экстрадиции на Украину, где ему грозило суровое наказание. Однако благодаря переговорам спецслужб семи стран Бутягина обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы, включая супругу российского военнослужащего из миротворческого контингента в Приднестровье. О том, как проходила операция по обмену и в каких условиях находился учёный, рассказал правозащитник Иван Мельников.

По словам Мельникова, о своём освобождении Бутягин узнал лишь в день обмена.

«Скорее всего, он узнал об этом в последний момент. При таких процедурах до последнего можно только предполагать. Пока не выведут на границу, уверенности нет», — отметил он. Правозащитник подчеркнул, что подобные операции всегда проводятся в строгой секретности.

«Обычно уведомляют адвокатов или министерство юстиции, но только после физического вывоза человека из тюрьмы», — пояснил Мельников. Он также описал условия содержания Бутягина в польской тюрьме.

«Польские тюрьмы лучше, чем в некоторых азиатских странах, но нарушений хватает. Нет должного медицинского ухода, проблемы с питанием, а внутри тюрьмы регулярно происходят преступления между заключёнными», — рассказал он. Особый акцент Мельников сделал на незаконности решения о выдаче Бутягина Украине.

«Он не должен был там содержаться, так как это решение было незаконным с точки зрения международного права. Бутягина преследовали по политическим мотивам», — подчеркнул правозащитник. После освобождения учёному предстоит пройти медицинскую проверку и реабилитацию.

«У него были проблемы со здоровьем, а тюремное заключение только ухудшило его состояние. Ему нужно восстановиться после четырёх месяцев стресса», — добавил Мельников. Обмен произошёл 28 апреля на белорусско-польском пограничном пункте «Переров—Беловежа». Бутягина встретили с цветами и сувенирами





