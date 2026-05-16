Российский президент посетит Китай в первой половине 2026 г., совместив этот визит с участием в Всемирном экономическом форуме и Симпозина. Год образования между странами считается перекрестным, и встреча состоялась впервые в 2011 г.

Визит приурочен к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, дальнейшее углубление стратегического партнерства, а также ключевые международные и региональные вопросы.

'Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 г. )', – говорится в сообщении Кремля. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления, а также ряда двусторонних документов – межправительственных, межведомственных и других





