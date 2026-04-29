Роскомнадзор заблокировал интернет-издание «Таких дел»

Роскомнадзор заблокировал сайт «Таких дел», издания, освещающего социальные проблемы в России. Блокировка произошла после требования удалить контент из-за якобы «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Редакция считает это необоснованным предлогом для ограничения свободы слова.

Роскомнадзор заблокировал доступ к интернет-изданию «Таких дел», специализирующемуся на освещении острых социальных проблем в России. Это решение вызвало широкий резонанс в журналистском сообществе и среди читателей, активно следящих за деятельностью издания.

Блокировка произошла после получения редакцией требования от Роскомнадзора об удалении всего контента сайта, мотивированного якобы «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений». Примечательно, что в официальном письме ведомства не было указано ни одной конкретной публикации, которая могла бы служить основанием для подобных обвинений. Главный редактор «Таких дел» Ольга Волункова подчеркнула, что данное требование является необоснованным и служит лишь предлогом для ограничения свободы слова и независимой журналистики в стране.

Она также отметила, что попытки судебного обжалования подобного рода решений, как правило, оказываются безрезультатными, поэтому редакция предпочла сосредоточиться на продолжении своей работы.

«Таких дел» на протяжении многих лет последовательно освещало широкий спектр социальных проблем, зачастую игнорируемых официальными СМИ. В фокусе внимания издания оказывались случаи массового уничтожения скота, как, например, произошедший под Новосибирском, экологические катастрофы, такие как трагедия в Туапсе, а также проблемы, с которыми сталкиваются наиболее уязвимые слои населения. Журналисты «Таких дел» активно освещали деятельность благотворительных фондов и гражданских инициатив, оказывающих помощь нуждающимся и отстаивающих права человека.

Издание стало важной платформой для тех, кто стремится к справедливости и хочет привлечь внимание общественности к насущным проблемам. Блокировка «Таких дел» является очередным свидетельством усиления давления на независимые СМИ в России и попыткой ограничить доступ граждан к альтернативным источникам информации. Это вызывает серьезную обеспокоенность в отношении будущего свободы слова и демократических ценностей в стране. Редакция подчеркивает, что блокировка сайта не остановит их работу, и они продолжат освещать важные социальные темы, используя другие каналы распространения информации.

Несмотря на неприятный «подарок» от Роскомнадзора, приуроченный к предстоящему 11-летию издания, коллектив «Таких дел» полон решимости продолжать свою деятельность. Ольга Волункова заявила, что журналисты не намерены отказываться от своей миссии – рассказывать о людях, которые помогают друг другу, говорить о проблемах, с которыми сталкивается российское общество, и поддерживать тех, кто борется за справедливость. Она также призвала читателей не прекращать поддерживать издание, распространять материалы и оказывать финансовую помощь.

Блокировка сайта, по мнению редакции, лишь подчеркивает важность их работы и необходимость освещения тех тем, которые не находят отражения в официальных СМИ.

«Таких дел» продолжит использовать все доступные инструменты для распространения информации, включая социальные сети и другие онлайн-платформы. Редакция уверена, что правда должна быть услышана, и они будут делать все возможное, чтобы донести ее до широкой аудитории. Они рассматривают блокировку не как конец, а как вызов, который необходимо преодолеть, чтобы и дальше выполнять свою важную социальную функцию





