Михаил Галузин, замглавы МИД РФ, заявил, что на одно время Армении может быть сложно находиться в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Европейском Союзе (ЕС), \"интерманентно\" находиться в обоих объединениях невозможно. Москва не приемлет членство в ЕС до приобщнения к ЕАЭС, а также обвиняет Запад в использовании Армении против России.

Армения не может одновременно находиться в ЕАЭС и Европейском Союзе (ЕС), \" танцевать на двух свадьбах не получится\". Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по взаимодействию со странами ближнего зарубежья.

\"Одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится\", – сказал Галузин (по \"РИА Новости\"). По его словам, Россия выступает за ясность в отношениях с Ереваном и хочет понимать, куда идет Армения. Галузин также заявил, что Москва не приемлет позицию армянских властей, которые намерены сохранять членство в ЕАЭС до получения членства в ЕС.

Кроме того, замглавы российского МИДа обвинил Запад в попытках использовать Армению против России и заявил, что тема вступления республики в Евросоюз является \"популистским лозунгом\", аналогичным тем, которые ранее использовались в отношении Украины и Молдавии. Галузин также сообщил, что в армянском информационном пространстве разворачивается \"разнузданная антироссийская кампания\", в рамках которой Москву обвиняют во вмешательстве во внутренние и предвыборные процессы страны. При этом он подчеркнул, что Россия, в отличие от Евросоюза, не вмешивается во внутренние дела Армении.

По его словам, представители ЕС пытаются влиять на итоги будущих парламентских выборов в республике. Москва надеется, что армянское общество \"сбережет холодную голову\" и не позволит втянуть страну в конфронтацию с Россией, добавил дипломат





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Армения ЕАЭС ЕС Россия Михаил Галузин Замглавы МИД РФ Совместное Членство Танцевать На Двух Свадьбах Не Вмешивается Во Внутренние Дела Попытки Влияния Представители ЕС Предвыборные Процессы Страны Популистский Лозунг Разнузданная Антироссийская Кампания Вмешивание Во Внутренние Дела Страны Подавливанию На Партнёры Руководящую Фигуру Украина Молдавия Истоки Будущих Парламентских Выборов Предпосылок Ожидания Нейтралитет Конфронтации С Россией Не Допустит Конфронтации Источник

United States Latest News, United States Headlines