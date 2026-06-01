Россия и США: совместная лунная база станет реальностью?

Эксперт Александр Киселев рассказал о перспективах совместного проекта по созданию базы на Луне и возможности проживания там обычных людей.

Возможность совместного строительства лунной базы между США и Россией была озвучена директором программы NASA Карлосом Гарсиа-Галан. В эксклюзивном интервью aif.ru популяризатор астрономии Александр Киселев прокомментировал эту инициативу и рассказал о том, кто сможет жить на Луне в ближайшие десятилетия.

Проект создания лунной базы, по словам Киселева, будет реализован в несколько этапов. На начальном этапе на базе будут находиться от 4 до 12 высококвалифицированных специалистов, включая инженеров, техников, ученых и медиков. Их основная задача - развертывание инфраструктуры и первые научные исследования. Отбор будет крайне строгим, а подготовка продлится несколько лет.

По мере развития базы численность экипажа может возрасти до 40 человек. Для обеспечения безопасности потребуется надежная защита от космической радиации и микрометеоритов. База может быть построена под поверхностью или покрыта реголитом. Системы жизнеобеспечения должны быть замкнутыми, с регенерацией воды и воздуха.

Энергию можно получать от солнечных панелей или ядерных реакторов. Также важно создать условия для выращивания пищи, что позволит снизить зависимость от поставок с Земли. Что касается проживания на базе обычных людей, то, по мнению эксперта, это отдаленная перспектива. Для этого потребуется значительный прогресс в системах жизнеобеспечения, радиационной защите и создании замкнутой экосистемы.

Если база будет развиваться как научный форпост, то экипаж будет состоять из профессионалов. Однако в случае колонизации Луны в будущем могут появиться и другие категории жителей, чье присутствие будет обусловлено не только научными, но и социальными и экономическими аспектами. Например, могут потребоваться специалисты по строительству, сельскому хозяйству, а также туристические группы. Совместный проект России и США мог бы ускорить развитие лунной инфраструктуры.

Однако, как отметил Киселев, конкретные переговоры еще не начались. Технические и политические препятствия остаются значительными. Тем не менее, перспектива международного сотрудничества в освоении Луны вызывает большой интерес. Если проект будет реализован, это станет важным шагом в изучении космоса и подготовке к дальним миссиям, например, на Марс.

Развитие лунной базы может также стимулировать создание новых технологий и материалов, которые найдут применение на Земле. В целом, освоение Луны - это долгосрочная стратегия, требующая объединения усилий разных стран и частных компаний. Исторический опыт совместных проектов, таких как Международная космическая станция, показывает, что Россия и США способны к эффективному сотрудничеству в космосе. Однако политическая напряженность может замедлить переговорный процесс.

В любом случае, заявление представителя NASA свидетельствует о том, что две державы рассматривают возможность объединения ресурсов для столь амбициозной цели. Создание лунной базы потребует колоссальных финансовых вложений и технологических прорывов, но потенциальные выгоды, включая доступ к лунным ресурсам, научные открытия и вдохновение следующего поколения исследователей, делают эту задачу привлекательной для всего человечества





