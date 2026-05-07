Россия обновляет рекорды по экспорту мясной продукции

Подробный анализ динамики экспорта мяса из РФ в 2025-2026 годах, включая показатели по свинине, птице и ключевым партнерам в лице Казахстана и Монголии.

Российский сектор мясной промышленности демонстрирует устойчивую положительную динамику в начале 2026 года. По предварительным статистическим данным, за первые два месяца года экспорт готовой мясной продукции из Российской Федерации достиг значительных показателей, составив примерно 13 тысяч тонн.

В денежном эквиваленте этот объем оценивается в 42 миллиона долларов США. Примечательно, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдается рост стоимостного выражения поставок на 8 процентов, что свидетельствует не только об увеличении объемов отгрузки, но и о росте рыночной стоимости предлагаемой продукции или изменении структуры экспортируемого ассортимента в сторону более дорогих позиций. Ключевым партнером России на данном направлении остается Республика Казахстан. Именно эта страна заняла лидирующую позицию среди крупнейших импортеров готовой мясной продукции из РФ.

За январь и февраль текущего года поставки в Казахстан составили около 7500 тонн, что в денежном выражении эквивалентно примерно 22 миллионам долларов. Параллельно с этим наблюдается активизация торговых отношений с Монголией, куда за тот же период было отправлено более 80 тонн продукции на сумму почти 400 тысяч долларов. Особую роль в этом процессе играет компания Сибагро, которая в конце 2025 года приступила к реализации своей стратегии по расширению географии присутствия.

В частности, предприятие начало системные поставки колбасных изделий и деликатесов в Монголию и Казахстан. С декабря 2025 года по конец апреля 2026 года совокупный объем поставок данной компании в эти страны достиг 410 тонн. Кроме того, Сибагро успешно прошла процедуру аттестации, что открывает перед ней двери на рынки стран Таможенного союза и Вьетнама, что в долгосрочной перспективе может привести к дальнейшему росту экспортной выручки. Рассматривая более широкую перспективу, можно отметить, что 2025 год стал по-настоящему прорывным для российской мясной отрасли.

Суммарный экспорт мяса и мясопродуктов за этот период увеличился на 10,6 процентов в годовом исчислении, преодолев отметку в 911 тысяч тонн. По информации, предоставленной Россельхознадзором, этот результат является новым историческим максимумом для Российской Федерации. Для сравнения, предыдущий рекорд был установлен в 2024 году, когда объем поставок составил 820 тысяч тонн. Столь стремительный рост свидетельствует о повышении конкурентоспособности российского мяса на внешних рынках и расширении производственных мощностей отечественных агрохолдингов.

Детальный анализ структуры экспорта за 2025 год показывает неоднородность развития различных сегментов. Основным драйвером роста выступил экспорт свинины, который увеличился на 22,7 процента, достигнув объема в 270 500 тонн. Также положительная динамика была зафиксирована в секторе мяса и пищевых субпродуктов птицы: здесь рост составил 7,2 процента, а итоговый объем достиг 409 500 тонн.

Примечателен также резкий скачок в поставках пищевых субпродуктов крупного и мелкого рогатого скота, а также свиных субпродуктов — этот сегмент вырос на 34,1 процента, составив 67 400 тонн. Единственным исключением стала говядина, экспорт которой сократился на 18 процентов, составив 33 300 тонн. Такое снижение может быть связано с внутренним спросом или изменением экспортных квот, однако в целом общая тенденция остается восходящей, что подтверждает устойчивость отрасли к внешним вызовам и её способность к масштабированию





