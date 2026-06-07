Вице‑премьер Дмитрий Чернышенко объявил, что российские атлеты могут полностью участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой в двенадцати олимпийских дисциплинах, включая дзюдо, плавание и гимнастику.

Российские спортсмены получили официальное разрешение выступать под национальными символами - флагом и гимном - в двенадцати олимпийских дисциплинах. Об этом в интервью РИА Новости, проведённом в рамках Петербургского международного экономического форума, рассказал вице‑премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, большинство взрослых участников может полностью участвовать в международных соревнованиях, используя государственную символику, в следующих видах спорта: дзюдо, спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо и фехтование. Это решение стало важным шагом в процессе реинтеграции российских спортсменов в глобальную спортивную арену после периода ограничений.

В апреле этого года президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что российские спортсмены успешно возвращаются к международным состязаниям, демонстрируя высокий уровень подготовки и готовность конкурировать наравне с коллегами из других стран. Теперь, получив возможность использовать государственные символы, они смогут более открыто представлять страну, укреплять национальную гордость и способствовать развитию отечественного спорта. В ближайшее время российские атлеты примут участие в чемпионате мира, который пройдёт в Гонконге с 22 по 30 июля.

Соревнования охватят все перечисленные дисциплины, и каждый из спортсменов будет выступать под российским флагом и в сопровождении государственного гимна. Ожидается, что участие в таком масштабном событии не только повысит уровень конкуренции, но и послужит демонстрацией способности России поддерживать своих представителей на международной арене, несмотря на существующие политические и организационные вызовы. При этом вице‑премьер подчеркнул, что российские спортивные организации продолжают работать в тесном сотрудничестве с международными федерациями, чтобы обеспечить соблюдение всех нормативов и правил проведения соревнований.

Таким образом, решение о допуске к выступлениям с национальной символикой открывает новые перспективы для российских спортсменов, позволяя им полностью реализовать свой потенциал и способствовать дальнейшему развитию спорта в стране, а также укреплять международный имидж России на спортивном поприще





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