Сообщается о продвижении российских подразделений в Сумской области, в частности, о взятии под контроль центральной и восточной частей села Мирополье. Ведутся ожесточенные бои на нескольких направлениях, включая Кондратовку, Корчаковку и Малую Корчаковку. Российские бойцы также продвигаются к населенным пунктам Великий Прикол и Петрушовка, расширяя зону контроля.

Российские подразделения, участвующие в специальной военной операции, добились значительных успехов в Сумской области, взяв под контроль центральную часть населенного пункта Мирополье . Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев в своем Telegram-канале. По его данным, российские войска успешно вытесняют противника из села, где теперь под контролем РФ находятся центральная и восточная части Мирополья.

Эта информация свидетельствует о расширении зоны влияния российских сил в этом стратегически важном регионе. Помимо успехов в Мирополье, Олег Царев также сообщил о напряженной обстановке на других участках фронта в Сумской области. Российские подразделения ведут ожесточенные бои под населенными пунктами Кондратовка, Корчаковка и Малая Корчаковка. Эти столкновения указывают на активные наступательные действия российской армии и стремление закрепить достигнутые позиции. Кроме того, российские бойцы предприняли заход в леса, расположенные севернее населенного пункта Хотень, что может свидетельствовать о попытках обойти или окружить противника. Поступают сведения и о тяжелых боях, которые ведутся южнее Варачина, что говорит о широком масштабе проводимых операций и интенсивности боевых действий в регионе. Эти события развиваются на фоне предыдущих сообщений о занятии российскими военными восточной и северной частей Мирополья. Накануне стало известно о расширении зоны контроля российскими войсками на участке между Миропольем и освобожденным поселком Миропольское. Сообщалось также о продвижении российских военных к населенным пунктам Великий Прикол и Петрушовка, что подчеркивает поступательное движение российских сил и их нацеленность на дальнейшее освобождение территорий. Указанные продвижения свидетельствуют о скоординированном характере наступления и стратегическом планировании, направленном на достижение поставленных целей в рамках специальной военной операции. Ситуация в Сумской области остается динамичной, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от эффективности боевых действий и реакции украинской стороны





