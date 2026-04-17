Head Topics

Российские войска укрепляют позиции в Сумской области, заняв центральную часть Мирополья

Политика News

📆4/17/2026 5:40 AM
📰aifonline
83 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 53% · Publisher: 68%

Сообщается о продвижении российских подразделений в Сумской области, в частности, о взятии под контроль центральной и восточной частей села Мирополье. Ведутся ожесточенные бои на нескольких направлениях, включая Кондратовку, Корчаковку и Малую Корчаковку. Российские бойцы также продвигаются к населенным пунктам Великий Прикол и Петрушовка, расширяя зону контроля.

Российские подразделения, участвующие в специальной военной операции, добились значительных успехов в Сумской области, взяв под контроль центральную часть населенного пункта Мирополье . Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев в своем Telegram-канале. По его данным, российские войска успешно вытесняют противника из села, где теперь под контролем РФ находятся центральная и восточная части Мирополья.

Эта информация свидетельствует о расширении зоны влияния российских сил в этом стратегически важном регионе. Помимо успехов в Мирополье, Олег Царев также сообщил о напряженной обстановке на других участках фронта в Сумской области. Российские подразделения ведут ожесточенные бои под населенными пунктами Кондратовка, Корчаковка и Малая Корчаковка. Эти столкновения указывают на активные наступательные действия российской армии и стремление закрепить достигнутые позиции. Кроме того, российские бойцы предприняли заход в леса, расположенные севернее населенного пункта Хотень, что может свидетельствовать о попытках обойти или окружить противника. Поступают сведения и о тяжелых боях, которые ведутся южнее Варачина, что говорит о широком масштабе проводимых операций и интенсивности боевых действий в регионе. Эти события развиваются на фоне предыдущих сообщений о занятии российскими военными восточной и северной частей Мирополья. Накануне стало известно о расширении зоны контроля российскими войсками на участке между Миропольем и освобожденным поселком Миропольское. Сообщалось также о продвижении российских военных к населенным пунктам Великий Прикол и Петрушовка, что подчеркивает поступательное движение российских сил и их нацеленность на дальнейшее освобождение территорий. Указанные продвижения свидетельствуют о скоординированном характере наступления и стратегическом планировании, направленном на достижение поставленных целей в рамках специальной военной операции. Ситуация в Сумской области остается динамичной, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от эффективности боевых действий и реакции украинской стороны

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-17 08:39:34