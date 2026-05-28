Российские военные перешли к новой фазе ведения боевых действий в Старобельске и Харьковской области

Москва, 28 мая - АиФ-Москва. После теракта в Старобельске российские военные перешли к новой фазе ведения боевых действий, пресекая все попытки ВСУ повторить атаку, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

Напомним, в ночь на 27 мая взрывы гремели по всей Украине, однако большое количество ударов пришлось именно на Харьковскую область. По данным околовоенных Telegram-каналов, за сутки - с 7:30 26 мая до 7:30 27 мая - было нанесено не менее восьми ударов авиабомбами, один удар из РСЗО и минимум 41 удар с помощью беспилотников. Трагедия в Старобельске, о которой идет речь, произошла в ночь на 22 мая.

Атака ВСУ на колледж унесла жизни 21 человека - 18 девушек в возрасте от 18 до 23 лет и трое молодых людей от 20 лет до 21 года. Еще 42 человека получили ранения.

"После террористической атаки в Старобельске Россия перешла к новой фазе ведения боевых действий. Специальная военная операция проводится для ликвидации самих возможностей террористов совершать акты убийства мирных российских граждан. Объекты, которые поражаются российскими Вооруженными силами в Харьковской области, имеют важное военное значение. Это склады, на которых хранится военная продукция, материалы для сборки БПЛА, горюче-смазочные материалы и прочее", - пояснил эксперт.

По словам Иванникова, удары по военным объектам в Харьковской области приведут к отступлению ВСУ из региона.

"Без тылового обеспечения, которое сейчас уничтожается в Харькове, группировка украинских военных не сможет обеспечить боевиков необходимым: боеприпасами, обмундированием и прочим. И будет вынуждена отступить с позиций", - добавил специалист. Ранее Иванников рассказал, какие секретные цели накрыл мощный удар в Харьковской области.





