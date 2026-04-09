Российские скидки на СПГ для Азии: обещания и реальность

📆4/9/2026 1:36 PM
Анализ предложений российских поставщиков СПГ для азиатских стран выявил условность предлагаемых скидок. Эксперты отмечают непрозрачность расчетов и влияние геополитической ситуации на рынке.

Российские скидки на СПГ для Азии, которые были обещаны в качестве привлекательного предложения, на деле выглядят достаточно условными. Об этом заявил портфельный управляющий УК «Альфа Капитал», комментируя ситуацию на рынке сжиженного природного газа ( СПГ ) для «Ленты.ру».

В условиях обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, приведшей к перебоям в поставках СПГ, российские поставщики начали предлагать партии СПГ азиатским странам, испытывающим трудности с обеспечением энергоносителями. Однако, по мнению эксперта, предлагаемые скидки в 40% вызывают вопросы, касающиеся их методологии расчета и базы для применения. Скрябин отмечает, что без четкого понимания, от чего именно рассчитывается дисконт – от спотовых цен, контрактных уровней или усредненных значений – цифра может быть некорректной и не отражать реальную рыночную ситуацию. Это особенно актуально в контексте того, что для большинства азиатских покупателей СПГ цены по-прежнему зависят от нефтяных котировок, а не от европейских газовых хабов, которые играют лишь второстепенную роль. Ключевым фактором, определяющим стоимость поставок, остается цена на нефть. Кроме того, эксперт указывает на снижение конкуренции на азиатском рынке СПГ в текущих условиях. Военные действия в регионе Персидского залива привели к перебоям с поставками, в том числе из-за повреждения катарских мощностей. Это, в свою очередь, создает дефицит предложения. В такой ситуации говорить о нарастающей конкуренции между поставщиками СПГ не совсем корректно, поскольку доступных объемов становится меньше, а не больше. Генеральный секретарь Международного газового союза (IGU) Менелаос Идреос также подчеркнул, что полноценное восстановление поставок СПГ с Ближнего Востока может занять значительное время. По его оценкам, восстановление экспорта с некоторых поврежденных региональных заводов может затянуться на годы, что еще больше усложняет ситуацию на рынке и усиливает зависимость азиатских стран от альтернативных поставщиков.\Ситуация на рынке СПГ для Азии характеризуется не только условностью предлагаемых скидок, но и рядом других факторов, влияющих на стоимость и доступность энергоносителей. Эксперты обращают внимание на важность понимания механизма формирования цен и зависимость от различных переменных, таких как спотовые цены, контрактные уровни и нефтяные котировки. Непрозрачность расчетов скидок может привести к недоверию со стороны покупателей и снижению привлекательности российских предложений. Кроме того, важным аспектом является геополитическая обстановка в регионе, которая оказывает существенное влияние на поставки и создает риски для стабильности рынка. Военные действия и повреждение инфраструктуры приводят к перебоям с поставками, снижению объемов и, как следствие, повышению цен. Это делает ситуацию на рынке СПГ более сложной и нестабильной. Азиатские страны, в свою очередь, вынуждены искать альтернативные источники поставок, что может усилить конкуренцию на рынке, но в то же время увеличивает зависимость от различных поставщиков и подвергает их рискам, связанным с колебаниями цен и геополитической нестабильностью. Нельзя также забывать о долгосрочных последствиях военных действий и повреждений инфраструктуры, которые могут существенно повлиять на сроки восстановления поставок и, соответственно, на доступность и стоимость СПГ в регионе.\Анализ ситуации на рынке СПГ в Азии показывает, что обещания российских поставщиков о предоставлении значительных скидок требуют более детального рассмотрения. Необходима ясность в отношении методологии расчета скидок и их привязки к рыночным показателям, таким как цены на нефть и спотовые котировки. Отсутствие прозрачности может подорвать доверие к российским предложениям и затруднить заключение контрактов. Геополитическая нестабильность в регионе, вызванная военными действиями и повреждениями инфраструктуры, также оказывает значительное влияние на рынок СПГ. Перебои с поставками, снижение объемов и рост цен создают дополнительные трудности для азиатских стран, зависящих от импорта СПГ. Восстановление поврежденных объектов инфраструктуры потребует времени и ресурсов, что может привести к долгосрочным последствиям для рынка. В сложившихся условиях азиатские страны вынуждены искать альтернативные источники поставок, что может усилить конкуренцию, но также повысит их зависимость от различных поставщиков. Важно учитывать, что цены на СПГ в Азии, как правило, привязаны к стоимости нефти, что делает их чувствительными к колебаниям на мировом рынке энергоносителей. В заключение, ситуация на рынке СПГ в Азии является сложной и многогранной, требующей тщательного анализа и учета различных факторов, включая прозрачность ценообразования, геополитическую стабильность и долгосрочные последствия повреждений инфраструктуры

