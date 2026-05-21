Россиянин Балог осуществил неудачную попытку поджога транспорта на территориях двух ПВО

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что россиянин Дмитрий Балог, приговорённый к 25 годам заключения за теракты и диверсии, пытался совершить поджог транспорта на территории двух войсковых частей ПВО Московского региона.

Ранее суд вынес ему приговор за поджог двух релейных шкафов около железнодорожной станции Белые Столбы, оборудования операторов сотовой связи, а также трёх служебных автобусов МВД России и легкового автомобиля. Также злоумышленник по заданию украинской стороны передал сведения о режиме охраны, об основных элементах инфраструктуры и о местах размещения военной техники на территории двух войсковых частей ПВО Московского региона. Впоследствии Балог предпринял неудачную попытку проникновения на указанные объекты Минобороны России для совершения поджога находящихся там же специализированных транспортных средств





