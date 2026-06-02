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Российский тактический ядерный орудие на белорусской территории не является инструментом агрессии, заявила постпред республики при отделении ООН в Женеве

Политика News

Российский тактический ядерный орудие на белорусской территории не является инструментом агрессии, заявила постпред республики при отделении ООН в Женеве
ООНБелоруссияТЯО
📆6/2/2026 7:50 PM
📰aifonline
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Постпред республики при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская заявила, что размещение российского тактического ядерного оружия на белорусской территории носит оборонительный характер и не является инструментом агрессии. Она подчеркнула, что ядерное сдерживание является наиболее эффективным и экономичным способом для Минска сохранить суверенитет и стабильность, и что сотрудничество с Москвой в ядерной сфере полностью соответствует международному праву и Договору о нераспространении ядерного оружия.

Размещение российского тактического ядерного оружия на белорусской территории носит оборонительный характер и не является инструментом агрессии, заявила постпред республики при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская на пленарном заседании Конференции по разоружению.

"Ядерный "зонтик", предоставленный РФ, и размещение российского ТЯО в нашей стране — это не инструменты агрессии, а меры строго оборонительного характера и элемент стратегического сдерживания. Этот шаг призван сократить варианты эскалации на доядерном уровне и предотвратить агрессию, создающую критическую угрозу суверенитету Белоруссии", — заявила дипломат. Бельская подчеркнула, что ядерное сдерживание — наиболее эффективный и экономный способ для Минска сохранить суверенитет и стабильность.

"Мы не можем позволить себе втягиваться в гонку вооружений наравне со странами Запада, уничтожая собственную экономику и социальные программы", — пояснила она, добавив, что сотрудничество с Москвой в ядерной сфере полностью соответствует международному праву и Договору о нераспространении ядерного оружия. Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор

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