Российские самбисты показали выдающиеся результаты на Кубке мира по самбо в Ереване, завоевав 51 медаль и подтвердив свое лидерство в этом виде спорта. Соревнования прошли при поддержке "Роснефти" и стали важным этапом подготовки к чемпионату мира.

Российские самбисты продемонстрировали выдающиеся результаты на Кубке мира по самбо , проходившем в Ереван е. Соревнования , организованные при поддержке компании « Роснефть », собрали 289 спорт сменов из 21 страны. Выступая под национальным флагом и гимном, российская сборная завоевала впечатляющее количество медалей, подтвердив свое доминирование в этом виде спорт а.

Этот триумф является значимым шагом на пути к будущим соревнованиям, включая чемпионат мира, жеребьевка которого будет учитывать результаты прошедшего турнира. Успех российской команды стал результатом упорных тренировок, профессионализма тренеров и, конечно же, таланта самих спортсменов. Особую значимость этим соревнованиям придает и тот факт, что в них приняли участие спортсмены из разных стран, что подчеркивает международный статус и растущую популярность самбо во всем мире. Организация соревнований на высоком уровне и поддержка со стороны «Роснефти» внесли неоценимый вклад в развитие этого вида спорта, создав благоприятные условия для демонстрации мастерства и укрепления дружественных связей между странами-участницами. В рамках Кубка мира в Ереване было разыграно 33 комплекта наград в спортивном и боевом самбо среди мужчин и женщин, что демонстрирует разнообразие дисциплин и уровней подготовки участников. Помимо традиционных соревнований, особое внимание было уделено развитию инклюзивного спорта. Впервые на Кубке мира прошли официальные международные соревнования среди незрячих женщин, что является важным шагом в направлении обеспечения равных возможностей для всех спортсменов. Это подчеркивает приверженность организаторов принципам инклюзивности и социальной ответственности. Компания «Роснефть» вносит значительный вклад в развитие спорта, уделяя внимание не только профессиональному, но и массовому спорту. Компания активно строит многофункциональные центры в регионах своего присутствия, создавая инфраструктуру для занятий спортом для всех желающих. Кроме того, «Роснефть» регулярно проводит различные турниры и соревнования, способствуя популяризации здорового образа жизни и поддержке талантливых спортсменов. Все эти мероприятия направлены на воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения к спорту и стремления к достижению высоких результатов. Поддержка «Роснефти» Международной федерации самбо началась в 2013 году и с тех пор стала важным элементом развития этого вида спорта в мировом масштабе. Компания не только финансирует проведение крупных международных соревнований, но и оказывает поддержку в организации тренировочных лагерей, приобретении спортивного оборудования и подготовке спортсменов. В 2025 году при содействии «Роснефти» были проведены чемпионат мира в Кыргызстане, континентальные чемпионаты Азии и Океании в Узбекистане, а также Кубок мира в Таджикистане и Армении. Это свидетельствует о широком географическом охвате деятельности компании и ее стремлении к развитию самбо в различных регионах мира. Благодаря этой поддержке, самбо продолжает набирать популярность, привлекая все больше спортсменов и болельщиков. Успехи российских самбистов на Кубке мира в Ереване являются ярким подтверждением эффективности этой работы и вдохновляют на новые достижения. Компания «Роснефть» гордится возможностью вносить вклад в развитие спорта и воспитание сильных и успешных спортсменов, прославляющих свою страну на международной арене. Будущие соревнования, в том числе и чемпионат мира, станут новым вызовом для спортсменов, и поддержка компании будет и дальше способствовать их успешному выступлению





Самбо Кубок Мира Ереван Россия Роснефть Медали Спортсмены Соревнования

