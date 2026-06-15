Россияне Свечников, Никишин, Кочетков и другие одержали победу в финале НХЛ

Андрей Свечников и хоккеисты «Каролины» выиграли финальную серию плей‑офф НХЛ‑2026 у «Вегас Голден Найтс» и второй раз в клубной истории стали обладателями Кубка Стэнли. Шестой матч серии состоялся в Парадайсе и завершился со счетом 3:0 в пользу «Харрикейнз». Шайбы забросили Тэйлор Холл, Джексон Блейк и Николай Элерс. «Каролина» одержала победу в финальной серии со счетом 4:2 по матчам.

Андрей Свечников и хоккеисты «Каролины» выиграли финальную серию плей‑офф НХЛ‑2026 у «Вегас Голден Найтс» и второй раз в клубной истории стали обладателями Кубка Стэнли. Шестой матч серии состоялся в Парадайсе и завершился со счетом 3:0 в пользу «Харрикейнз».

Шайбы забросили Тэйлор Холл, Джексон Блейк и Николай Элерс.

«Каролина» одержала победу в финальной серии со счетом 4:2 по матчам. В составе «Каролины» обладателями трофея стали трое российских хоккеистов. Нападающий Андрей Свечников набрал 11 (6+5) очков в 19 играх победного плей‑офф. Защитник Александр Никишин сделал одну результативную передачу, сыграв 17 матчей.

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