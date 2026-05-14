Российское машиностроение завоевало новые позиции на внутреннем и внешнем рынках, несмотря на санкции Запада

📆5/14/2026 12:18 PM
📰Vedomosti
Российское машиностроение завоевало новые позиции на внутреннем и внешнем рынках, несмотря на санкции Запада. Машиностроители РФ уверенно выполняют гособоронзаказ, объем которого вырос с начала спецоперации на Украине. Путин особо подчеркнул, что России не собирается замыкаться себе и критически важную продукцию необходимо производить самостоятельно внутри страны.

Путин особо подчеркнул, что Россия не собирается замыкаться себе и критически важную продукцию необходимо производить самостоятельно внутри страны. 14 мая в Национальном центре «Россия» в Москве проходит форум, который считается одним из ключевых мероприятий отрасли и проводится раз в пять лет. В работе съезда участвуют руководители крупнейших российских корпораций, представители федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов, научных организаций, а также деловых и профессиональных объединений. Участники обсудят итоги развития отрасли за последние пять лет и приоритетные направления дальнейшей работы.

Основными темами станут технологическое лидерство, развитие оборонно-промышленного комплекса, кадровая устойчивость предприятий и повышение роли инженерного образования

