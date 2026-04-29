Россия и Белоруссия подтвердили приверженность ДНЯО и выступили за безъядерный мир

Россия и Белоруссия в совместном заявлении на 11-й Конференции по ДНЯО подтвердили приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и выступили за создание безопасного и безъядерного мира. Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.

Россия и Белоруссия подтвердили свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия ( ДНЯО ) и выступили за создание безъядерного и безопасного мира для всех. Об этом сообщается в совместном заявлении государств — участников Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России, опубликованном 29 апреля на 11-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО .

В документе подчеркивается, что обе страны остаются привержены принципам ДНЯО, включая предотвращение распространения ядерного оружия, продвижение к всеобщему и полному разоружению, а также обеспечение доступа к мирным технологиям атомной энергетики.

«Продвижение по этому пути должно осуществляться на консенсусной основе, поэтапно и так, чтобы это способствовало укреплению международного мира и стабильности при повышении уровня безопасности для всех и ненанесении ей ущерба», — говорится в заявлении. В документе также отмечается важность сохранения международной безопасности и стабильности, а также необходимость конструктивного диалога между государствами для решения глобальных вызовов.

В рамках двустороннего сотрудничества Россия и Белоруссия продолжают развивать торгово-экономические связи, укреплять военное сотрудничество и координировать позиции в международных организациях. 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии, который символизирует исторические и культурные связи между двумя странами. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре 12 апреля обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономические отношения, военное взаимодействие и международную повестку.

Лидеры подчеркнули настрой на дальнейшее развитие отношений между Москвой и Минском, а также выразили готовность к совместной работе по укреплению безопасности в регионе. В совместном заявлении также отмечается, что Россия и Белоруссия продолжают выступать за соблюдение международного права и противодействие попыткам дестабилизации в мире. Обе страны подчеркивают важность сохранения стратегического партнерства и взаимопонимания в условиях современных геополитических вызовов





