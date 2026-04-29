Head Topics

Россия и Белоруссия подтвердили приверженность ДНЯО и выступили за безъядерный мир

Политика News

РоссияБелоруссияДНЯО
📆4/29/2026 7:42 PM
📰Известия
90 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 56% · Publisher: 51%

Россия и Белоруссия в совместном заявлении на 11-й Конференции по ДНЯО подтвердили приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и выступили за создание безопасного и безъядерного мира. Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.

Россия и Белоруссия подтвердили свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия ( ДНЯО ) и выступили за создание безъядерного и безопасного мира для всех. Об этом сообщается в совместном заявлении государств — участников Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России, опубликованном 29 апреля на 11-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО .

В документе подчеркивается, что обе страны остаются привержены принципам ДНЯО, включая предотвращение распространения ядерного оружия, продвижение к всеобщему и полному разоружению, а также обеспечение доступа к мирным технологиям атомной энергетики.

«Продвижение по этому пути должно осуществляться на консенсусной основе, поэтапно и так, чтобы это способствовало укреплению международного мира и стабильности при повышении уровня безопасности для всех и ненанесении ей ущерба», — говорится в заявлении. В документе также отмечается важность сохранения международной безопасности и стабильности, а также необходимость конструктивного диалога между государствами для решения глобальных вызовов.

В рамках двустороннего сотрудничества Россия и Белоруссия продолжают развивать торгово-экономические связи, укреплять военное сотрудничество и координировать позиции в международных организациях. 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии, который символизирует исторические и культурные связи между двумя странами. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре 12 апреля обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономические отношения, военное взаимодействие и международную повестку.

Лидеры подчеркнули настрой на дальнейшее развитие отношений между Москвой и Минском, а также выразили готовность к совместной работе по укреплению безопасности в регионе. В совместном заявлении также отмечается, что Россия и Белоруссия продолжают выступать за соблюдение международного права и противодействие попыткам дестабилизации в мире. Обе страны подчеркивают важность сохранения стратегического партнерства и взаимопонимания в условиях современных геополитических вызовов

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

Россия Белоруссия ДНЯО Безъядерный Мир Международная Безопасность

 

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-29 22:41:59