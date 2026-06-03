Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко на "Ролан Гаррос". Она обыграла Соболенко в третьем сете с общим счетом 3:6, 7:5, 6:0.

Российская теннис истка Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко на " Ролан Гаррос "! РИА Новости рассказывает о крутой победе, которой никто не ждал. Обе позапрошлым летом образовали успешную пару.

Выиграли серебро Олимпийских игр 2024 года, несколько крупных турниров, стали мегапопулярными благодаря позитиву на корте. И если Андреева при этом ставит приоритетом одиночную карьеру, то Шнайдер вроде бы в последнее время слегка отошла в соло-теннисе в тень. В нынешнем сезоне Диана только однажды дошла до полуфинала турнира, но к счастью для персональных поклонников таланта теннисистки из Жигулевска, не самая успешная серия Шнайдер закончилась. И очень вовремя – на Открытом чемпионате Франции, втором в сезоне турнире Большого шлема.

В первом круге Диана легко обыграла мексиканку, когда не проходила. И четвертьфинал уже был бы для нее большим успехом. Поэтому на матч с Соболенко Диана имела полное право выйти с отсутствием какого-либо давления. Но, как она сама призналась после матча, нервы присутствовали с самого начала.

"Первый четвертьфинал, очень волновалась. Нужно было адаптироваться и к игре соперницы, и к условиям", - отметила Диана. Условия действительно были непростыми – на кортах"Ролан Гаррос" в эту среду был сильный ветер. Но в такую погоду не любит играть и сама Арина.

Порывы мешают ее мощному и агрессивному стилю игры – точность ударов сбивается, подброс мяча при подаче"гуляет". И это может привести к психологическому провалу – как, например, в полуфинале прошлогоднего турнира. Тогда Соболенко уступила точно в таких же условиях американке. Это в итоге и произошло – когда ситуация для россиянки стала практически безнадежной.

Белоруска вела 6:3, 4:1, и тут Диана принялась выигрывать мяч за мячом. Параллельно у Соболенко посыпались невынужденные ошибки – только в решающем сете их оказалось 17, а всего 57. И в результате Шнайдер выиграла 12 из последних 13 геймов этого матча, повесив на лучшую теннисистку мирового рейтинга"баранку" в третьем сете! Итоговый счет – 3:6, 7:5, 6:0.

Понятно, что экспресс-анализ победного матча у Дианы не отличался оригинальностью.

"Пыталась понять, как играть, не думала о счете, фокусировалась на каждом розыгрыше. Старалась выкладываться до самого конца, а там уже будь что будет. Бежала за каждым мячом", - призналась Шнайдер. Но все это максимально правильно и умно – ведь для Дианы турнир не закончился.

Теперь она сыграет в полуфинале против польской теннисистки Майи Хвалиньской, огорчившей на предыдущей стадии россиянку. Вроде бы фаворит здесь очевиден – Хвалиньская только на 114-м месте мирового рейтинга, а Шнайдер на 25-м. Но на таком этапе роль будут играть любые мельчайшие психологические нюансы – так что заранее выписывать себе путевку в финал для нашей теннисистки будет большой ошибкой. Но вот если это произойдет – у Шнайдер есть большой шанс опять оказаться на корте вместе со своей подругой Миррой.

Потому что та тоже дошла до полуфинала. Правда, Андреевой еще предстоит преодолеть сложнейший барьер в лице украинкиИ все же шансы российского финала в Париже в данный момент выглядят весомыми. Именно с него начался чуть более 20 лет назад бум женского тенниса в нашей стране. Тогда, в 2004-м, в решающем матче"Ролан Гаррос" сошлись.

Если субботний финал вновь окажется нашим – это станет лучшим доказательством и того, что бум этот никуда не делся, и напоминанием всему миру, что российский спорт никакими санкциями не отнять





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