Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что милитаризация Арктики странами НАТО не способствует стабильности в регионе. Россия готова к взаимодействию с западными странами по вопросам Северного морского пути, но призывает к деэскалации и возобновлению полноценной работы Арктического совета.

Милитаризация Арктического региона странами НАТО вызывает серьезную обеспокоенность и не способствует укреплению стабильности в этом стратегически важном регионе. Как заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ, Владислав Масленников, в интервью изданию «Известия», действия западных государств, направленные на сдерживание России, включая наращивание военного присутствия в Арктике и усиление санкционного давления, подрывают взаимное доверие и препятствуют конструктивному диалогу.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является инициатором приостановки полноценной работы Арктического совета (АС), однако констатирует, что ограниченное функционирование этой организации негативно сказывается на решении общих проблем региона. В частности, отсутствие регулярных встреч на уровне министров и заседаний комитета старших должностных лиц создает серьезные трудности для обсуждения новых инициатив и внесения необходимых изменений в структуру и административные процессы АС. Это, в свою очередь, замедляет принятие решений и лишает Совет возможности оперативно реагировать на динамично меняющуюся ситуацию в Заполярье.

Кроме того, приостановлен прием новых заявок на получение статуса наблюдателя в организации, что ограничивает возможности расширения сотрудничества и вовлечения новых заинтересованных сторон. Отсутствие действенного механизма поддержки проектов АС также создает дополнительные сложности для реализации инициатив, требующих финансирования из внешних источников. Владислав Масленников отметил, что это вынуждает участников проектов искать альтернативные пути привлечения средств, что может затянуть сроки реализации и снизить эффективность работы.

Несмотря на сложные геополитические условия, Россия остается открытой для взаимодействия с западными странами по вопросам, касающимся Северного морского пути (СМП). Это связано с растущим интересом к СМП как альтернативному транспортному коридору, особенно в условиях кризиса на Ближнем Востоке, который заставляет бизнес искать новые логистические маршруты. Развитие СМП требует совместных усилий и координации между всеми заинтересованными сторонами, включая государства, судоходные компании и научные организации.

Россия готова предоставить необходимые условия для безопасного и эффективного судоходства по СМП, а также участвовать в реализации совместных проектов, направленных на развитие инфраструктуры и обеспечение экологической безопасности региона. Важно подчеркнуть, что Россия рассматривает Арктику как территорию сотрудничества, а не конфронтации, и готова к конструктивному диалогу с западными партнерами по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Возобновление полноценной работы Арктического совета и восстановление взаимного доверия являются ключевыми условиями для обеспечения стабильности и устойчивого развития Арктического региона.

Россия готова возобновить взносы в Арктический совет, как только будут созданы условия для эффективной и равноправной работы организации





