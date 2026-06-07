Российские военные отразили атаку беспилотников Вооружённых сил Украины в Ростовской области, уничтожили беспилотники в Миллеровском районе, продолжают разгром ВСУ в Харьковской и Сумской областях, уничтожили боевую бронированную машину и роботов ВСУ на окраине Константиновки, сорвали воздушную атаку ВСУ в Запорожской области. Кроме того, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности в ответ на удары по территории РФ.

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь . Он уточнил, что беспилотники украинских войск ликвидированы в Миллеровском районе.

По его словам, сведения о возможных пострадавших и разрушениях не поступали. Кроме того, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности в ответ на удары по территории РФ. В Хмельницкой области Украины скончался полковник ВСУ Дрогайцев, который командовал 19-й ракетной бригадой и отдал приказ на обстрел Белгорода в июле 2022 года. Бойцы российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.

Операторы беспилотных систем группировки войск «Юг» ликвидировали боевую бронированную машину и пять наземных робототехнических комплексов украинских войск на окраине Константиновки. В Запорожской области подразделения воздушного прикрытия группировки войск «Восток» сорвали воздушную атаку противника в Запорожской области, ликвидировав множество разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов украинских войск





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