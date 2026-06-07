Российские военные отразили атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области, губернатор Слюсарь сообщил

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ростовской области, пронформировал губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что беспилотники украинских войск ликвидированы в Миллеровском районе. По его словам, сведения о возможных пострадавших и разрушениях не поступали. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре. Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ростовской области, пронформировал губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что беспилотники украинских войск ликвидированы в Миллеровском районе.

По его словам, сведения о возможных пострадавших и разрушениях не поступали. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре. Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае. Оцените материал ОбществоЮрий Слюсарьатака беспилотников ВСУРостовская област





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