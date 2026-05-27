Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Россия предупреждает ОБСЕ о близком катастрофическом сценарии

Политика News

Россия предупреждает ОБСЕ о близком катастрофическом сценарии
РоссияОБСЕНАТО
📆5/27/2026 6:32 PM
📰РИА Новости
40 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 36% · Publisher: 59%

Россия сообщила странам ОБСЕ о близком катастрофическом сценарии, заявив, что на сегодняшний день Москва и Запад находятся очень близко к прямой военной конфронтации.

Россия сообщила странам ОБСЕ , что на сегодняшний день Москва и Запад находятся очень близко к прямой военной конфронтации. По словам постпреда при организации Дмитрия Полянского, грань между миром и войной весьма размыта, поэтому будет очень сложно определить, находимся ли мы уже в горячей фазе или еще нет.

Это было нашим предупреждением западным странам, также высказанным в ходе встречи. Полянский отметил, что Прибалтийские страны строят новые военные базы, в больших объемах закупают современное вооружение, а также совершенствуют логистические возможности по переброске войск и техники к российским границам. Увеличилось и количество военных учений под эгидой НАТО. В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность Альянса у западных границ.

НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РИА Новости /  🏆 16. in RU

Россия ОБСЕ НАТО Военная Конфронтация Миротворческие Усилия

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-27 21:31:49