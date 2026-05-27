Россия сообщила странам ОБСЕ о близком катастрофическом сценарии, заявив, что на сегодняшний день Москва и Запад находятся очень близко к прямой военной конфронтации.
Россия сообщила странам ОБСЕ , что на сегодняшний день Москва и Запад находятся очень близко к прямой военной конфронтации. По словам постпреда при организации Дмитрия Полянского, грань между миром и войной весьма размыта, поэтому будет очень сложно определить, находимся ли мы уже в горячей фазе или еще нет.
Это было нашим предупреждением западным странам, также высказанным в ходе встречи. Полянский отметил, что Прибалтийские страны строят новые военные базы, в больших объемах закупают современное вооружение, а также совершенствуют логистические возможности по переброске войск и техники к российским границам. Увеличилось и количество военных учений под эгидой НАТО. В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность Альянса у западных границ.
НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента
