Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в финале турнира серии ATP «Мастерс» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал турнира серии ATP «Мастерс» в Риме, уступив первой ракетке мира Яннику Синнеру. Матч завершился победой итальянского теннисиста со счётом 2:6, 7:2, 4:6. Встреча растянулась на два дня: накануне её пришлось прервать в третьем сете при счёте 4:2 в пользу Синнера. После возобновления игры итальянец сумел довести матч до победы и оформить выход в финал турнира.

Медведев остаётся девятой ракеткой мира и лучшим российским теннисистом в рейтинге ATP, на его счету 23 титула. Для Синнера этот финал станет уже шестым подряд на турнирах серии «Мастерс», где он продолжает победную серию сезона. Турнир в Риме с призовым фондом €8,235 млн завершится 17 мая. Ранее полуфинальный матч турнира в Риме между Янником Синнером и Даниилом Медведевым привлёк внимание не только спортивной борьбой, но и поведением первой ракетки мира во время игры.

Экс-чемпионка US Open–2015 Флавия Пеннетта предположила, что спортсмен мог столкнуться с сильной эмоциональной реакцией





