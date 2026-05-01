Военный эксперт Ян Гагин прокомментировал освобождение Новоалександровки в ДНР и рассказал о потерях ВСУ в ходе боевых действий. Также он подчеркнул стратегическое значение населенного пункта для дальнейшего продвижения российских войск.

Москва, 1 мая - АиФ-Москва. Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в ходе боевых действий за населенный пункт Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. Об этом в интервью aif.ru сообщил военный эксперт Ян Гагин.

Напомним, что Министерство обороны Российской Федерации 30 апреля объявило об освобождении Новоалександровки в ДНР. В тот же день стало известно, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Корчаковка в Сумской области. Гагин подчеркнул, что Новоалександровка имеет важное стратегическое значение, так как ее освобождение открывает российским подразделениям путь на Славянск и Краматорск.

«Противник понес серьезные потери в Новоалександровке, в частности, там были уничтожены подразделения беспилотных систем ВСУ. Их численность была значительной, и большая часть этих боевиков была ликвидирована, остальные - отступили», - заявил специалист. По словам военного эксперта, Новоалександровка, несмотря на свои небольшие размеры по площади и численности населения, играет ключевую роль в дальнейшем продвижении российских войск.

«Освобождение этого населенного пункта является важным этапом в операции по освобождению Донбасса», - пояснил Гагин. Ранее сообщалось, что события у Славянска вызвали панику в рядах Вооруженных сил Украины. Военный эксперт Евгений Михайлов прокомментировал ситуацию в районе Славянска и высказал предположение о сроках освобождения всего Донбасса российскими военными. В свою очередь, представители Минобороны РФ отметили, что операции по освобождению населенных пунктов проводятся с учетом минимизации потерь среди мирного населения.

Также было подчеркнуто, что российские войска продолжают выполнять задачи по защите гражданских лиц и восстановлению инфраструктуры в освобожденных районах. Между тем, в Киеве продолжают заявлять о якобы успешных действиях своих войск, однако независимые источники подтверждают, что украинские подразделения несут тяжелые потери и вынуждены отступать под давлением российских сил. В заключение Ян Гагин отметил, что дальнейшее продвижение российских войск будет зависеть от оперативно-тактической обстановки и действий противника.

Он также выразил уверенность в том, что российские военные продолжат выполнять поставленные задачи с максимальной эффективностью





