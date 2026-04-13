Международная федерация водных видов спорта World Aquatics приняла судьбоносное решение, разрешив российским атлетам выступать под флагом и гимном без ограничений. Это открывает новую страницу в истории российского спорта, позволяя звездам плавания, прыжков в воду и синхронного плавания вернуться на международную арену. В статье рассказывается о триумфальном возвращении Климента Колесникова, Евгении Чикуновой, Кирилла Пригоды, Дарьи Клепиковой, Руслана Тернового, Майи Дорошко и Александра Мальцева, их достижениях и планах на предстоящий сезон.

13 апреля Международная федерация водных видов спорт а World Aquatics приняла знаковое решение, которое открывает новую страницу в истории российского спорт а. Федерация отменила все ограничения для российских атлетов, разрешив им участвовать в соревнованиях под флагом и гимном своей страны. Это означает долгожданное возвращение российских спорт сменов на международную арену в полном объеме, без каких-либо нейтральных статусов и ограничений. Этот шаг вызвал огромный резонанс в спорт ивном мире, ведь теперь болельщики смогут увидеть своих кумиров на пьедестале почета, слышать российский гимн в честь их побед. Российские спорт смены, долгие годы лишенные возможности выступать на международных соревнованиях под своим флагом, теперь получили шанс доказать всему миру свою силу и мастерство. Это решение стало долгожданным для многих атлетов, которые продолжали упорно тренироваться, несмотря на все препятствия. Возвращение российских спорт сменов – это не только победа для российского спорт а, но и возможность для болельщиков во всем мире увидеть захватывающие соревнования с участием сильнейших атлетов. Ожидается, что это решение положительно скажется на развитии плавания, прыжков в воду и синхронного плавания, вдохновляя новое поколение спорт сменов и мотивируя опытных атлетов на новые свершения.

Климент Колесников, один из лидеров российского плавания, давно зарекомендовал себя как выдающийся спортсмен. Его специализация – короткие дистанции на спине, особенно коронные 50 метров. Колесников начал блистать на международных соревнованиях в конце 2010-х годов, завоевывая медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Долгое отстранение не сломило его: он продолжал тренироваться, устанавливать мировые рекорды и побеждать на российских стартах. В 2025 году Колесников триумфально вернулся на мировую арену, доказав, что он остается лучшим. Он завоевал два золота на чемпионате мира, включая победу на 50 метрах на спине. В 2026 году болельщики смогут увидеть его выступления на чемпионате Европы, этапах Кубка мира и чемпионате мира на короткой воде.

Евгения Чикунова, молодая звезда плавания, уже в 16 лет выступала на Олимпийских играх и чемпионатах Европы. Во время отстранения она превратилась в одну из сильнейших пловчих мира, неоднократно побеждая на российских соревнованиях и устанавливая мировые рекорды. В 2024 году она показала результаты, превосходящие результаты олимпийских чемпионок. Несмотря на неудачный старт после возвращения, когда она заболела ротовирусом и завоевала лишь серебро на чемпионате мира 2025 года, ее награду можно считать большим достижением. В этом году Чикунова полна решимости проявить себя в полной мере, и у нее для этого есть все возможности, включая чемпионат Европы в Париже и чемпионат мира на короткой воде.

Кирилл Пригода, еще один выдающийся российский пловец, до 2022 года успел завоевать медали на чемпионатах мира. Во время отстранения его поддерживал товарищ по команде Илья Шиманович, один из сильнейших брассистов мира. После возвращения Пригода успешно выступил на чемпионате мира 2025 года, завоевав серебро на 50 метрах брассом и два золота в эстафетах. В этом году он также намерен бороться за медали на чемпионате Европы, этапах Кубка мира и чемпионате мира на короткой воде. Дарья Клепикова, вся карьера которой прошла в России, впервые получила возможность выступать на международных соревнованиях в 2025 году. Хотя она не завоевала личных медалей, ее вклад в эстафетные команды был неоценим, во многом благодаря ей россияне взяли два золота в комбинированных эстафетах. В этом году 21-летняя Клепикова сможет продемонстрировать свой талант на чемпионате Европы, этапах Кубка мира и чемпионате мира на короткой воде.

Руслан Терновой, талантливый российский прыгун в воду, до отстранения не успел проявить себя на международных соревнованиях. На чемпионате мира 2025 года он доказал свой высокий уровень, завоевав серебро в синхронных прыжках с 10 метров вместе с Никитой Шлейхером, а также заняв седьмое место в личных прыжках и пятое в командных. У Руслана огромный потенциал для дальнейшего роста, и у него будет много возможностей для демонстрации своих способностей в этом году.

Майя Дорошко, опытная российская синхронистка, успела потренироваться с легендарной командой и завоевать с ней два золота чемпионата мира 2019 года. Теперь она – лидер сборной, уверенно выступающая в дуэтах. На чемпионате мира 2025 года она завоевала две бронзы вместе с Татьяной Гайдай. В этом году ее партнерша сменилась, но Майя доказала, что это не повлияло на ее уровень, выиграв два золота на этапе Кубка мира в Париже. У Майи есть все шансы на попадание на пьедестал почета в этом сезоне, и ее ждут два важных старта – этап Кубка мира в Китае и чемпионат Европы в Париже.

Александр Мальцев, лидер мирового мужского синхронного плавания, уже имеет медали чемпионатов мира. Во время отстранения в синхронном плавании появилось мужское соло, и Мальцев вернулся в нужный момент. На чемпионате мира 2025 года он завоевал три золота (два – в соло-дисциплинах) и одно серебро. После напряженного сезона Мальцев взял паузу, но ожидается, что вскоре он вновь порадует болельщиков своими выступлениями





