Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграл «Везину Трофи» за лучшего голкипера регулярного чемпионата НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский выиграл «Везину Трофи» за лучшего голкипера регулярного чемпионата НХЛ. Он одержал 39 побед в 58 матчах и показал надежность, стабильность и уверенность в себе, что помогли ему выиграть награду.

снова на вершине. Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» во второй раз в карьере выиграл «Везина Трофи» — награду лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. В этом сезоне 31-летний россиянин вновь показал уровень, к которому в «Тампе» уже привыкли: надежность, стабильность и ощущение, что в ключевой момент команда может на него положиться.

В регулярном чемпионате Василевский провел 58 матчей и одержал 39 побед — лучший показатель среди всех вратарей лиги. В среднем россиянин пропускал 2,31 шайбы за игру и отразил 91,2% бросков. Эти цифры помогли ему уверенно выиграть голосование за «Везину». Василевский набрал 114 очков, заметно опередив российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина, у которого 51 балл. Третьим стал американец Джереми Свейман из «Бостона» — 46 очков





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