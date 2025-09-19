Россия оспаривает решение ИКАО по делу MH17: Международный суд ООН подтвердил подачу иска

Международный суд ООН подтвердил, что Россия подала иск против решения ИКАО по делу о крушении Boeing 777 рейса MH17. Москва оспаривает выводы ИКАО, настаивая на нарушении принципов правосудия. Дело MH17 остается сложным вопросом с серьезными политическими последствиями, включая решения Гаагского суда и ЕСПЧ, признавшие виновность России.

Международный суд ООН подтвердил факт подачи Россией иска против решения Международной организации гражданской авиации ( ИКАО ) по делу о крушении малайзийского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 . Данное заявление суда стало очередным этапом в затянувшемся разбирательстве, которое началось после трагической гибели самолета в июле 2014 года над территорией Украины. В документе суда отмечается, что иск является апелляцией на решение, принятое советом ИКАО 30 июня 2025 года.

Москва, в свою очередь, обосновывает свои претензии тем, что, по ее мнению, имело место нарушение основополагающих принципов надлежащего отправления правосудия. Этот шаг со стороны России подчеркивает ее несогласие с выводами ИКАО и стремление оспорить решения, касающиеся установления причин катастрофы и ответственности за нее. Крушение Boeing 777 рейса MH17 стало одной из самых трагичных авиакатастроф современности, унесшей жизни 298 человек. Расследование, проводимое различными международными организациями, включая Совет по безопасности Нидерландов (DSB), выявило сложные обстоятельства и привело к неоднозначным выводам, что, в свою очередь, стало причиной споров и разногласий между разными сторонами. Судебные процессы и расследования, последовавшие за крушением, проходили в различных юрисдикциях, включая Нидерланды и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Эти процессы выявили различные версии случившегося и привели к обвинениям в адрес определенных лиц, а также к осуждению действий, которые, по мнению судов, привели к трагедии. Дело MH17 имеет серьезные политические последствия и оказывает влияние на отношения между странами, что делает его рассмотрение особенно сложным и чувствительным. На фоне продолжающихся юридических баталий, в ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал граждан России Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета. Данное решение, принятое нидерландским судом, вызвало неоднозначную реакцию и стало предметом дальнейших дебатов. Еще одним важным этапом в развитии дела MH17 стало решение ЕСПЧ от 9 июля, которое признало Россию виновной в крушении самолета Boeing MH17. В своем первом вердикте суд впервые с 2022 года констатировал нарушение Россией международного права в ходе конфликта на Украине, что повлекло за собой новые юридические последствия. Данное решение добавило еще один слой к существующим противоречиям и подняло вопросы о дальнейшем ходе расследования. Важно отметить, что ранее премьер-министр Малайзии прокомментировал отчет, представленный ИКАО-ООН по поводу крушения рейса MH17, что свидетельствует о внимании, которое уделяется этому вопросу на высоком государственном уровне. Реакция и комментарии различных государственных деятелей подчеркивают сложность и важность данного дела, которое затрагивает не только вопросы правосудия, но и международные отношения. Судебные разбирательства и расследования, связанные с крушением рейса MH17, остаются открытыми, и ожидается, что они будут оказывать влияние на международное право и политику на протяжении многих лет





