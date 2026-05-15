Россия не станет проявлять инициативу, упрашивать или добиваться контактов с Европой, заявил Лавров

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена участвовать в стратегии "разделяй и властвуй", выстраивая свои отношения с Китаем и Соединенными Штатами. Он также напомнил о негативном опыте Европы в плане соблюдения взятых на себя обязательств и о провале ее роли в урегулировании украинского конфликта.

Москва, 15 мая - АиФ-Москва. Россия не уклоняется от переговоров с европейскими государствами, однако не станет проявлять инициативу, упрашивать или добиваться контакта. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга, подводя итоги своего участия в министерской встрече БРИКС , проходившей в Нью-Дели.

"Мы не напрашиваемся в какие-то переговорные процессы с Европой. И ответ президента Путина надо рассматривать именно в контексте того, что мы готовы, но никогда не будем бегать, умолять", — подчеркнул глава российского дипведомства. В этом контексте Лавров отметил, что "у европейских партнеров полностью негативный опыт в плане соблюдения взятых на себя обязательств". По его словам, у Европы были шансы внести вклад в украинское урегулирование.

Он напомнил о феврале 2014 года, когда в нарушение договоренностей произошел госпереворот, и о феврале 2015 года, когда были подписаны Минские договоренности. Глава МИД РФ отметил, что и в том, и в другом случае европейцы выступали гарантами, но оба раза провалили свою роль добросовестных посредников. Кроме того, Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена участвовать в стратегии "разделяй и властвуй", выстраивая свои отношения с Китаем и Соединенными Штатами, — подобные методы чужды российской дипломатии.

"Мы никогда не будем участвовать в очередных играх, еще (Генри – ред. ) Киссинджер завещал, что отношения Вашингтона и с Пекином, и с Москвой должны быть лучше, чем отношения между Пекином и Москвой", — подчеркнул Лавров.





