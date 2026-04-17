Россия может стать ключевым поставщиком для Ирана при блокаде Ормузского пролива

ИранОрмузский ПроливРоссия
📆4/17/2026 9:36 PM
📰Известия
Эксперт считает, что в случае продолжительной блокады Ормузского пролива Россия может стать одним из важнейших внешних поставщиков для Ирана, особенно по каспийскому направлению. Однако возможности РФ по удовлетворению всех потребностей иранской экономики ограничены.

В случае продолжительной блокады Ормузского пролива Российская Федерация может занять позицию одного из ключевых внешних поставщиков для Исламской Республики Иран . Такая перспектива была озвучена Мурадом Садыгзаде, президентом Центра ближневосточных исследований и приглашенным преподавателем факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, в беседе с изданием «Известия».

Эксперт полагает, что в сложившейся ситуации Иран может столкнуться не только с повышением стоимости своей внешней торговли, но и с реальной угрозой нарушения устоявшихся цепочек поставок, касающихся как продовольственных товаров и сырья, так и определенных видов промышленной продукции. В этих условиях значение каспийского направления для иранской экономики, несомненно, возрастет. «Россия, благодаря своему географическому положению, уже налаженным торговым связям и наличию выхода к Каспийскому морю, оказывается в более выигрышной позиции по сравнению со многими другими торговыми партнерами Ирана», — отметил Садыгзаде. Тем не менее, эксперт предостерег от переоценки возможностей Российской Федерации в удовлетворении всех потребностей Ирана. По его словам, потенциал России по поставкам в Иран носит дифференцированный характер: по одним категориям товаров он высок, а по другим – ограничен. «Ограничения обусловлены как логистическими факторами и номенклатурой товаров, так и тем обстоятельством, что Ирану необходимы не только базовые сырьевые и продовольственные ресурсы, но и обширный ассортимент высокотехнологичной продукции, современного оборудования, комплектующих и специализированных материалов. Следовательно, Россия может стать для Ирана важной опорой в период экономического кризиса, но не единственным источником, способным полностью покрыть все потребности его экономики», — подытожил Садыгзаде. Углубленный анализ данной ситуации представлен в статье «Известий» под названием «Нащупать фарватер: как путь через Каспий спасет Иран от продовольственного кризиса». В контексте возможной блокады Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых морских перевозок, эксперты активно обсуждают альтернативные маршруты и возможности для обеспечения торговых потребностей стран региона. Иран, будучи одной из ведущих экономик Ближнего Востока, особенно уязвим перед подобными геополитическими угрозами. Блокада пролива может привести к резкому росту цен на энергоносители, нарушению поставок критически важных товаров и, как следствие, к серьезным экономическим и социальным потрясениям. В этом свете, роль России как потенциального поставщика приобретает особую значимость. Российская Федерация, имея общую границу с Ираном по Каспийскому морю, обладает естественным преимуществом в развитии сухопутных и морских торговых путей. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры на Каспии, включая порты и железнодорожные сообщения, может стать ключевым фактором в обеспечении бесперебойных поставок в Иран. Это не только укрепит двусторонние экономические отношения, но и будет способствовать стабилизации ситуации в регионе в случае кризиса. Однако, как справедливо отметил Мурад Садыгзаде, Россия не сможет полностью заменить все импортные потребности Ирана. Высокотехнологичные товары, сложное промышленное оборудование и специализированные компоненты требуют наличия у поставщика соответствующего производственного потенциала и технологической базы. В этих сферах Иран, скорее всего, будет вынужден искать другие источники поставок или развивать собственное производство, что требует времени и значительных инвестиций. Таким образом, Россия может стать важным звеном в цепи поставок для Ирана, особенно в кризисных условиях, фокусируясь на тех категориях товаров, где её экспортный потенциал наиболее высок. Это может включать сельскохозяйственную продукцию, сырьевые материалы, некоторые виды промышленных товаров, а также, возможно, продукцию машиностроения, если она соответствует потребностям иранского рынка. Перспектива развития каспийского торгового маршрута для Ирана также открывает возможности для диверсификации его экономических связей и снижения зависимости от традиционных морских путей, которые могут оказаться под угрозой. Это стратегически важно для долгосрочной устойчивости иранской экономики. В целом, сценарий продолжительной блокады Ормузского пролива ставит перед Ираном сложные вызовы, но также открывает определенные возможности для укрепления партнерских отношений с Россией и развития альтернативных торговых маршрутов. Способность сторон эффективно использовать эти возможности будет зависеть от целого ряда факторов, включая политическую волю, инвестиции в инфраструктуру и оперативную адаптацию к меняющимся геополитическим реалиям

