Российские туристы отравились метанолом на Бали: один погиб, другой в коме с долгом в 2 миллиона рублей

Два случая отравления метанолом российских туристов на Бали: летальный исход и состояние комы с огромными медицинскими счетами из-за отсутствия страховки. Рассматриваются особенности инцидентов, проблемы местного здравоохранения и риски для путешественников.

Два инцидента отравления метанолом среди российских туристов, произошедших на Бали , привлекли внимание к вопросам безопасности и медицинского обслуживания. В первом случае, случившемся 31 мая, Елена (имя изменено) из Сочи, прибывшая на отдых с парнем, приобрела вино в придорожном магазине и после его употребления сильно заболела.

У девушки начались тошнота, судороги и потеря сознания. В местной больнице ей была оказана экстренная помощь, включая подключение к искусственной вентиляции лёгких и введение лекарств. Диагноз - отравление метанолом. За три дня лечения, поскольку у Елены не было страховки, накопился долг в размере 425 миллионов индонезийских рупий, что эквивалентно почти двум миллионам рублей.

Пока девушка находится в стабильном состоянии, но для дальнейшего восстановления требуется специализированное оборудование и врачи, которых недостаточно в местных больницах, поэтому её планируют repatriировать в Россию. Аналогичный трагический случай произошёл в конце прошлого года с другим россиянином. Он также отравился тем же видом вина, впал в кому и месяц провёл на ИВЛ. Состояние было критическим, врачи несколько раз констатировали смерть мозга, но без подтверждающих исследований (ЭЭГ и бронхоскопа) это не могло быть зафиксировано официально.

Попытка эвакуации российской медицинской командой не увенчалась успехом из-за тяжёлого состояния пациента, и в итоге он скончался. Его лечение обошлось примерно в восемь миллионов рублей. Отдельный инцидент, упомянутый в сообщении, связан с парой из Омска, где женщина, вернувшись с отдыха, обнаружила мужа мёртвым в их номере. Она сразу вызвала полицию и скорую, но врачи лишь констатировали смерть. В Турции, где мог иметь место этот инцидент, началось расследование обстоятельств





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