Российские военные: украинские дроны падают в Латвии и Молдове

В ночь на 13 мая российские регионы пережили масштабную атаку беспилотников. Только по данным Минобороны, в период с 20:00 до 07:00 мск над территорией страны было сбито 286 украинских дронов самолётного типа. Под ударом, в частности, оказались Московская и Ярославская области. В это же время российские силы нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области, откуда и запускались аппараты. Одновременно военные эксперты отмечают: из-за изменения принципов работы российской РЭБ украинские беспилотники будут всё чаще падать в странах Прибалтики.

Под ударом, в частности, оказались Московская и Ярославская области. В это же время российские силы нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области, откуда и запускались аппараты. Одновременно военные эксперты отмечают: из-за изменения принципов работы российской РЭБ украинские беспилотники будут всё чаще падать в странах Прибалтики. Как рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, пуски беспилотников велись с территории Украины — прежде всего из Сумской и Черниговской областей.

При скорости порядка 200 км/ч дрон проходит такой маршрут за 3–4 часа, причём траекторию прокладывают так, чтобы обходить зоны обнаружения и поражения. География Брянской и примыкающей к ней Калужской областей южные рубежи уже можно рассматривать как прямые подступы к столичному региону. Утром 13 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО Минобороны были уничтожены беспилотники, летевшие на столицу, а на местах падения обломков работали экстренные службы.

В Ярославской области большинство аппаратов также сбили, однако обломок одного из них попал в промышленный объект города. Практически одновременно с ночным налётом российские военные нанесли удары по приграничной инфраструктуре противника





