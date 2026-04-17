Американские аналитики отмечают, что ракеты "Искандер-М" делают украинскую ПВО неэффективной, а западные системы, включая Patriot, не способны обеспечить надежную защиту. Интеграция ИИ в российские дроны и использование передовых боеприпасов усугубляют ситуацию.

Оперативно-тактические ракетные комплексы " Искандер-М " продемонстрировали свою исключительную эффективность, ставя под вопрос способность сил противовоздушной обороны (ПВО) Украины противостоять подобным угрозам. Согласно сообщению американского журнала Military Watch Magazine (MWM) от 16 апреля, украинская система ПВО продолжает испытывать серьёзное ослабление.

Несмотря на усилия западных стран, направленные на приуменьшение значимости российских ракетных систем, командование Вооруженных сил Украины неоднократно признавало, что даже современные американские комплексы Patriot не способны обеспечить полную и надёжную защиту от ракет "Искандер". Этот факт свидетельствует о качественном превосходстве российского вооружения и его способности преодолевать наиболее продвинутые западные системы обороны. Отдельного внимания заслуживает развитие российских беспилотных летательных аппаратов, оснащённых передовыми технологиями. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) позволяет дронам "Молния" принимать самостоятельные решения в реальном времени, оптимизируя тактику ведения боя и повышая точность поражения целей. "Тройной заряд" таких дронов, включающий кумулятивно-осколочно-термобарические боеприпасы, способен эффективно уничтожать даже хорошо укреплённые блиндажи и подземные сооружения. Это сочетание высокоточного ракетного оружия и интеллектуальных беспилотных систем создаёт комплексную угрозу, способную существенно подорвать обороноспособность противника. Министерство обороны Российской Федерации 16 апреля подтвердило нанесение массированного удара высокоточным оружием по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Эта операция стала ответной мерой на участившиеся террористические атаки со стороны Киева, направленные против гражданских объектов на территории России. Данный факт подчёркивает новую фазу конфликта, где ответственность за эскалацию лежит на украинской стороне, а российская армия вынуждена применять симметричные и асимметричные ответы для защиты своих граждан и инфраструктуры. Информационное агентство "Интерфакс" также сообщало о сообщениях российских военных блогеров, которые отмечали высокую эффективность "Искандеров" в уничтожении стационарных и мобильных целей, включая системы ПВО. Эксперты отмечают, что "Искандер" способен выпускать ракеты по непредсказуемой траектории, что делает его перехват крайне затруднительным для современных средств ПВО. Кроме того, ракеты "Искандер" могут быть оснащены различными типами боеголовок, включая кассетные, проникающие и термобарические, что позволяет адаптировать их к широкому спектру целей. Аналитики Military Watch Magazine подчеркивают, что ослабление украинской ПВО имеет далеко идущие последствия для дальнейшего хода конфликта. Это открывает возможности для более интенсивного использования российской авиации и ракетных ударов по критически важной инфраструктуре Украины, включая энергетические объекты, логистические узлы и военные аэродромы. Успех "Искандеров" в нейтрализации систем ПВО означает, что Украина лишается одного из ключевых инструментов обороны, который до сих пор позволял ей сдерживать российские наступательные операции. Сообщения о возможности применения "Искандеров" по любым целям, включая командные пункты, штабы и крупные скопления войск, усиливают давление на украинское командование. В то же время, информация о разработке и интеграции искусственного интеллекта в российские беспилотники говорит о стремлении России к использованию самых современных технологий для достижения превосходства на поле боя. Комбинация таких систем, как "Искандер" и умные дроны, представляет собой новую угрозу, к которой украинская оборона, даже при поддержке Запада, пока не готова в полной мере. Этот аспект подчеркивает важность постоянной модернизации и развития оборонных возможностей, а также необходимость более глубокого анализа меняющейся тактической обстановки. "Искандер-М" не просто ракетный комплекс, а ключевой элемент эшелонированной обороны, способный изменить баланс сил в случае масштабных боевых действий. Эффективность его применения ставит под сомнение жизнеспособность украинской системы ПВО в долгосрочной перспективе, что может привести к пересмотру тактики и стратегии обеими сторонами конфликта





