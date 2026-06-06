Россиянка, чемпионка Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года, рассказала о себе после двух проигранных геймов во втором сете

Россиянка, которая выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису 2026 года, поделилась своими эмоциями и записями в тетрадке после двух проигранных геймов во втором сете.

Чемпионка Открытого чемпионата Франции по теннис у 2026 года россиянка рассказала, как чувствовала себя после двух проигранных геймов во втором сете и что она пишет у себя в тетради .

— Вы вели 5:0 во втором сете, потом Майя выиграла два гейма. О чём думали, когда не смогли подать на матч? И у вас на корте была тетрадка, это ваш дневник? Насколько он безумный, что пишете там?

— Конечно, я не хотела проигрывать эти два гейма, особенно на своей подаче. Но сказала себе – всё нормально. С этой стороны ветер дул вперёд, и не получалось бить на всю мощь, как привыкла, потому что мяч улетел. На другой стороне мне больше нравилось, и я подумала – всё нормально, не получилось на этой стороне, попробую взять гейм на той.

А в тетрадке я всегда пишу перед матчами и после матчей. Перед матчами записываю что-то по тактике, технические моменты, а также всякое мотивирующее и подбадривающее, что может помочь во время матча. А после пишу о том, как сложился матч, как играла соперница, чтобы быть готовой, когда мы встретимся в следующий раз, – сказала Андреева на пресс-конференции после финала «Ролан Гаррос»





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