Роспотребнадзор сообщил о мерах профилактики холеры

5/31/2026 2:51 PM
РИА Новости
Роспотребнадзор сообщил о мерах профилактики холеры. Основными мерами профилактики холеры являются соблюдение правил личной гигиены, термическая обработка мяса и употребление бутилированной воды.

Роспотребнадзор сообщил, что основными мерами профилактики холеры являются соблюдение правил личной гигиены, термическая обработка мяса и употребление бутилированной воды. Основными мерами профилактики холеры являются соблюдение правил личной гигиены, термическая обработка мяса , употребление бутилированной воды, сообщил Роспотребнадзор .

По информации ведомства, в мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере. С начала 2026 года зарегистрировано более 78 тысяч случаев холеры в 23 странах. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в странах, где гражданам, находящимся в эпиднеблагополучных по холере странах, необходимо соблюдать меры личной профилактики. Для питьевых нужд, гигиены полости рта, мытья овощей и фруктов используйте только бутилированную воду в заводской упаковке, не употребляйте лед, приготовленный из сырой воды.

В Роспотребнадзоре уточнили, что также следует следить за чистотой рук и мыть их с мылом после посещения мест массового скопления людей, использовать антисептики. Не рекомендуется употреблять в пищу готовые нарезки овощей и фруктов, не стоит приобретать еду на рынках, мясные и рыбные продукты, в том числе морепродукты, можно употреблять в пищу только после их термической обработки

