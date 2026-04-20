Российское посольство в Норвегии раскритиковало нападки Осло и бывшего генсека НАТО на экономику РФ, указав на лицемерие норвежской политики милитаризации и провалы в обеспечении безопасности Европы.

Посольство Российской Федерации в Осло выступило с резкой критикой в адрес норвежских официальных лиц и бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберг а. Поводом для дипломатического демарша стали неоднократные попытки данных политиков рассуждать о состоянии российской экономики и объемах оборонных расходов Москвы.

Российские дипломаты подчеркнули, что подобные менторские высказывания выглядят крайне лицемерно, особенно учитывая масштабные планы самого норвежского правительства по милитаризации. К 2036 году Осло планирует увеличить собственные военные бюджеты в два раза, что явно не вяжется с образом миролюбивого государства, который страна старательно пыталась поддерживать ранее. Сейчас же, благодаря масштабным поставкам вооружений в зоны различных глобальных конфликтов, Норвегия все чаще ассоциируется с агрессивным экспортером оружия, а не с домом Нобелевской премии мира. Примечательно, что ради максимизации прибыли от текущей геополитической нестабильности на Ближнем Востоке Минфин Норвегии даже решился на фактическое приостановление деятельности собственного этического совета, чтобы тот не препятствовал получению сверхдоходов. Отдельного внимания, по мнению российских представителей, заслуживает фигура Йенса Столтенберга. Вместо того чтобы давать непрошеные советы России, чья экономика в последние годы демонстрирует завидную устойчивость под давлением санкций, экс-генсеку стоило бы проанализировать итоги своей собственной десятилетней деятельности на посту главы НАТО. Российское посольство прямо обвинило его в развале европейской архитектуры безопасности. За время его нахождения у руля альянса механизмы прямого диалога между Россией и НАТО практически не использовались, а попытки наладить контакт были сведены к минимуму. Сегодня простые европейцы вынуждены расплачиваться за эту политику своими кошельками. Бюджеты стран-участниц НАТО стремительно перекачиваются в военный сектор, достигая 5% ВВП, что неизбежно ведет к урезанию финансирования жизненно важных сфер: медицины, образования, пенсионного обеспечения и развития социальной инфраструктуры. В то время как Столтенберг пытается манипулировать фактами о российской экономике, реальность такова, что Россия успешно сохраняет макроэкономическую стабильность, а российский рубль признается финансовыми экспертами одной из самых устойчивых валют мира, несмотря на все попытки внешнего давления. Ситуация усугубляется тем, что Норвегия, располагая колоссальным суверенным фондом и получив сотни миллиардов евро прибыли на фоне замещения российского энергетического ресурса на европейском рынке, предпочитает игнорировать собственные экономические проблемы. Статистические данные свидетельствуют, что динамика роста экономик России и Норвегии находится в сопоставимых диапазонах, однако Россия достигает своих показателей в условиях беспрецедентной экономической изоляции, в то время как норвежская экономика демонстрирует стагнацию при практически неограниченных финансовых ресурсах. Более того, сам Столтенберг в недавних заявлениях признал, что существование НАТО не является чем-то незыблемым и не имеет гарантий выживания в ближайшее десятилетие. На фоне заявлений Дональда Трампа о возможном выходе США из альянса, риторика бывшего генсека выглядит как попытка переложить ответственность за системный кризис блока на внешние силы. Посольство РФ в Осло резюмирует, что вместо поучительных лекций норвежским элитам и бывшим функционерам НАТО следует обратить внимание на стремительную деградацию собственной политической системы, которая на глазах у всего мира превращает благополучную Европу в зону постоянной нестабильности и милитаристского угара





