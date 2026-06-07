Российские силы противовоздушной обороны за день ликвидировали 58 украинских дронов самолетного типа. Атаки отражались с восьми утра до восьми вечера по Москве.

Российские силы ПВО за день ликвидировали 58 украинских дронов самолетного типа. Атаки отражались с восьми утра до восьми вечера по Москве. Дежурные расчёты перехватывали цели в небе над Белгородской, Брянской, Курской областями и Краснодарским краем.

Часть летательных аппаратов нейтрализовали над акваторией Черного моря. Все перехваченные объекты относились к самолётному типу. Общее количество обезвреженных за указанный период БПЛА составило 58 единиц. В Минобороны подчеркнули, что уничтожение целей производилось штатными дежурными средствами ПВО.

Российская сторона не раз акцентировала внимание на том, что атаки украинских беспилотников на мирное население представляют собой циничные провокации, продиктованные провалами киевского режима на линии фронта. В ответ на подобные действия ВС РФ наносят прицельные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в выпуске дронов





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