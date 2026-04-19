Роспотребнадзор: Безопасный сбор грибов и актуальная санитарная обстановка

Роспотребнадзор предоставил подробные рекомендации по безопасному сбору грибов, акцентируя внимание на недопустимости их добычи вблизи дорог, промышленных зон и свалок из-за риска накопления токсичных веществ. Ведомство также напомнило о важности правил, таких как не собирать незнакомые грибы и не пробовать их сырыми, особенно для детей и беременных. Отдельно была затронута тема установления новых санитарных норм для готовой еды и информация о природных очагах чумы в России, при этом подчеркнув отсутствие рисков для распространения эпидемии.

Роспотребнадзор настоятельно призывает граждан к осторожности при сборе грибов, подчеркивая недопустимость их добычи вблизи потенциально опасных объектов. Федеральная служба в своем сообщении, опубликованном 19 апреля, акцентирует внимание на том, что места, расположенные рядом с автомобильными дорогами, промышленными предприятиями и свалками, представляют серьезную угрозу для здоровья.

Главная причина такой рекомендации кроется в том, что в почве и растительности таких зон происходит активное накопление тяжелых металлов, радионуклидов и прочих токсичных веществ, которые грибы, обладая способностью к абсорбции, впитывают в себя в значительных количествах. Эти вредные компоненты, попадая в организм человека с употреблением грибов, могут вызвать серьезные отравления и долгосрочные негативные последствия для здоровья, включая поражение нервной системы, печени и почек. Поэтому, чтобы избежать подобного риска, необходимо тщательно выбирать места для тихой охоты, отдавая предпочтение экологически чистым лесам, удаленным от антропогенного воздействия. Кроме того, Роспотребнадзор напоминает о фундаментальных правилах безопасного сбора и употребления грибов, которые необходимо соблюдать неукоснительно. В первую очередь, это категорический запрет на сбор и употребление неизвестных грибов. Даже опытные грибники могут столкнуться с ядовитыми двойниками съедобных видов, которые внешне очень похожи. Никогда не следует пробовать сырые грибы на вкус, так как некоторые ядовитые вещества не имеют выраженного вкуса или запаха, и даже минимальное их количество может быть губительным. Особое внимание уделяется защите уязвимых групп населения: детям, беременным женщинам и людям, страдающим хроническими заболеваниями. Для них употребление грибов, особенно если есть хоть малейшее сомнение в их безопасности, может иметь особенно тяжелые последствия. Важно помнить, что при появлении любых симптомов недомогания после употребления грибов, таких как тошнота, рвота, боли в животе, головокружение или слабость, следует незамедлительно обращаться за квалифицированной медицинской помощью, не пытаясь справиться с проблемой самостоятельно. В некоторых случаях своевременное вмешательство врачей может спасти жизнь. На фоне рекомендаций по сбору грибов, Роспотребнадзор также затронул актуальные вопросы, связанные с безопасностью пищевой продукции. Так, ведомство работает над установлением новых санитарных норм для готовых к употреблению продуктов питания, что коснется как их производства, так и упаковки. Эти меры направлены на повышение уровня безопасности потребителей и минимизацию рисков, связанных с оборотом готовой еды. Следует также отметить, что 16 апреля Роспотребнадзор сообщил о ситуации с природными очагами чумы на территории России. По данным ведомства, в настоящее время зафиксировано 11 таких очагов. Важно подчеркнуть, что, несмотря на их наличие, риски распространения эпидемии отсутствуют, поскольку принимаются все необходимые профилактические меры. Особое внимание уделяется трансграничным очагам, которых насчитывается семь, и они расположены на территориях, граничащих с Казахстаном, Монголией, Китаем, Азербайджаном и Грузией. Случаи локальных эпизоотий чумы были зарегистрированы в трех очагах в 2025 году, что свидетельствует о необходимости постоянного мониторинга и контроля ситуации в этих регионах. Комплексный подход к обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения является приоритетом для Роспотребнадзора





