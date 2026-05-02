За последние сутки российские средства ПВО перехватили и уничтожили 269 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Атаки велись на различные регионы России, включая Белгородскую, Брянскую, Вологодскую и другие области, а также Московский регион и Краснодарский край. Применяются новые системы РЭБ для перехвата дронов.

Российские средства противовоздушной обороны ( ПВО ) в течение последних суток продемонстрировали высокую эффективность в отражении массированных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины ( ВСУ ). Согласно официальным данным Министерства обороны Российской Федерации, за прошедшие шесть часов, с 14:00 до 20:00 по московскому времени, было перехвачено и уничтожено 146 украинских беспилотников самолетного типа.

Это стало результатом слаженной работы дежурных средств ПВО, расположенных в различных регионах страны. Уничтожение такого количества БПЛА свидетельствует о значительном усилении противовоздушной обороны и способности эффективно противостоять попыткам нанесения ущерба территории России. Важно отметить, что атаки беспилотниками ВСУ становятся все более частыми и масштабными, что подчеркивает необходимость постоянного совершенствования систем ПВО и разработки новых методов защиты.

В предыдущий период времени, с 8:00 до 14:00 по московскому времени, было уничтожено еще 123 беспилотника ВСУ, что в сумме составляет 269 БПЛА за один день. Это указывает на интенсивность и продолжительность атак, направленных на российскую территорию. Географический охват атак также весьма широк, охватывая значительную часть европейской территории России. В частности, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской, Челябинской областями, а также в Московском регионе.

Кроме того, атаки были зафиксированы в Башкирии и Краснодарском крае. Такая широкая география атак свидетельствует о стремлении ВСУ нанести ущерб различным объектам инфраструктуры и создать панику среди населения. В связи с этим, российские военные предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и защиты критически важных объектов. Разработка и внедрение новых технологий, таких как системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), играют ключевую роль в повышении эффективности противовоздушной обороны.

Новая система РЭБ, о которой сообщают источники, позволяет буквально водить за нос операторов БПЛА противника, подменяя сигналы и направляя дроны в ловушку ПВО. Это инновационное решение значительно повышает шансы на успешное перехватывание и уничтожение беспилотников, а также снижает риск нанесения ими ущерба. Постоянное совершенствование систем ПВО и внедрение новых технологий являются приоритетными задачами для обеспечения безопасности России в условиях современной геополитической обстановки. Министерство обороны РФ регулярно информирует общественность о результатах работы ПВО, демонстрируя ее эффективность и надежность.

Это способствует укреплению доверия к вооруженным силам и повышению уровня безопасности в стране. В дальнейшем ожидается продолжение работы по совершенствованию систем ПВО и разработке новых методов защиты от беспилотных летательных аппаратов. Учитывая интенсивность и масштаб атак ВСУ, это является необходимым условием для обеспечения безопасности России и ее граждан. Важно также отметить, что российские военные принимают все необходимые меры для предотвращения провокаций и деэскалации конфликта.

Однако, в случае продолжения атак, российская сторона будет вынуждена принимать ответные меры для защиты своей территории и граждан





