Россияне оценили возможность клонирования человека

Опрос ВЦИОМ показал, что россияне разделились по вопросу о клонировании человека. 42% респондентов поддерживают введение уголовной ответственности за создание копий человека, в то время как 59% считают, что клонирование может стать ключевым фактором технологического прогресса.

Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опрос а среди 1600 совершеннолетних россия н об отношении к клонированию человека. По итогам исследования 42% респондентов поддерживают введение уголовной ответственности за создание копий человека. 30% граждан согласны на частичные запреты, а 15% не видят необходимости в ограничениях.

Сторонники уголовного преследования чаще всего приводят аргументы о нарушении естественного порядка вещей и божьей воли. В то же время 59% опрошенных считают, что клонирование человека может стать ключевым фактором технологического прогресса. Кроме того, 30% россиян в будущем полностью приемлют пересадку мозга в молодое тело-клон для продления жизни. 51% респондентов готовы воспользоваться клонированием ради спасения себя или близких, а 38% отказались бы. Большинство граждан (80%) одобряют выращивание органов из клонированных клеток и тканей для трансплантации.

Ранее сообщалось, что минздрав России расширяет список разрешенных для использования тканей для лечения пациентов с тяжёлыми травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Клонирование Россия Опрос ВЦИОМ Технологический Прогресс

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр ПальминЗаслуженный художник РФ скульптор Александр Пальмин скончался на 59-м году жизни в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни:

Read more »

СКА пропустил на 59:59 и проиграл, феерия в матчах РПЛ и АПЛ, Швентек выиграла итоговый турнир WTA и другие новостиСКА пропустил на 59:59 и проиграл, феерия в матчах РПЛ и АПЛ, Швентек выиграла итоговый турнир WTA и другие новости - Хоккей - Sports.ru

Read more »

У СКА 13 поражений в основное время после 26 игр в сезоне КХЛ. Столько же у команды Ротенберга было за всю прошлую регуляркуКлуб из Санкт-Петербурга проиграл «Спартаку» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, пропустив решающий гол на 59:59.

Read more »

Александр Кожевников: «В СКА все будет нормально. Провалов у них нет, команда попадет в плей-оффВчера клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Спартаку» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, пропустив решающий гол на 59:59.

Read more »

– у «Торпедо» (5:4 ОТ). Команда Ларионова отыгралась на 59:42, но уступила в овертаймеСегодня команда тренера Бенуа Гру обыграла «Торпедо» (5:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Read more »

Эльвира Новосельцева: «С возвращением международных арбитров мы получаем возможность отбираться на внутрироссийских турнирах на международные старты»Эльвира Новосельцева (до замужества Хасанова) победила в спортивной ходьбе на 10 000 м на чемпионате России в Казани с результатом 42 минуты 55,59 секунды.

Read more »