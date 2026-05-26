Россияне оценили возможность клонирования человека

📆5/26/2026 11:19 AM
Опрос ВЦИОМ показал, что россияне разделились по вопросу о клонировании человека. 42% респондентов поддерживают введение уголовной ответственности за создание копий человека, в то время как 59% считают, что клонирование может стать ключевым фактором технологического прогресса.

Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опрос а среди 1600 совершеннолетних россия н об отношении к клонированию человека. По итогам исследования 42% респондентов поддерживают введение уголовной ответственности за создание копий человека. 30% граждан согласны на частичные запреты, а 15% не видят необходимости в ограничениях.

Сторонники уголовного преследования чаще всего приводят аргументы о нарушении естественного порядка вещей и божьей воли. В то же время 59% опрошенных считают, что клонирование человека может стать ключевым фактором технологического прогресса. Кроме того, 30% россиян в будущем полностью приемлют пересадку мозга в молодое тело-клон для продления жизни. 51% респондентов готовы воспользоваться клонированием ради спасения себя или близких, а 38% отказались бы. Большинство граждан (80%) одобряют выращивание органов из клонированных клеток и тканей для трансплантации.

Ранее сообщалось, что минздрав России расширяет список разрешенных для использования тканей для лечения пациентов с тяжёлыми травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы

