Россия готовит масштабные изменения в ПДД для средств индивидуальной мобильности

К июлю текущего года в России планируется ввести новые правила дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как электросамокаты, электровелосипеды и моноколеса. Основная цель — упорядочить их движение и повысить безопасность.

В Российской Федерации уже к середине лета текущего года ожидаются существенные корректировки в правила дорожного движения, которые будут касаться так называемых средств индивидуальной мобильности ( СИМ ). Эта новость была озвучена 18 апреля Артемом Шейкиным, занимающим пост заместителя председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Шейкин подчеркнул особую важность скорейшего принятия этих изменений, отметив, что сам Президент Российской Федерации уделил пристальное внимание данной проблеме. В связи с этим, Министерство транспорта России получило соответствующее поручение разработать и представить к 1 июля возможные варианты изменений в действующие ПДД. Основной вектор этих изменений направлен на упорядочение передвижения на таких видах транспорта, как электросамокаты, электровелосипеды, мопеды и моноколеса. Главная задача предстоящих нововведений видится в четком распределении потоков транспортных средств, использующих СИМ, по соответствующим транспортным магистралям. Согласно видению сенатора Шейкина, электровелосипеды должны получать приоритет в движении по специально предназначенным велодорожкам. В случае отсутствия таковых, движение предписывается осуществлять по правой полосе проезжей части. Кроме того, активно прорабатывается вопрос об ограничении использования СИМ в местах массового скопления людей, что призвано повысить безопасность всех участников дорожного движения. Ранее, в начале апреля, уже появлялась информация о том, что Департамент транспорта Москвы совместно с Министерством транспорта РФ ведут активную работу над внесением поправок в законодательство. Эти поправки предполагают полный запрет на передвижение тяжелых электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам. Более того, столичные власти планируют наладить систему передачи данных о нарушениях правил дорожного движения, совершенных курьерами на электросамокатах и электровелосипедах, как непосредственно в курьерские службы, так и в органы Госавтоинспекции. Данная мера направлена на усиление контроля за соблюдением законодательства и повышение дисциплины среди пользователей СИМ, особенно тех, кто использует их в коммерческих целях для доставки. Необходимость внесения изменений в ПДД обусловлена стремительным ростом популярности средств индивидуальной мобильности, что, в свою очередь, приводит к увеличению числа конфликтных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий. Разработчики инициатив стремятся создать сбалансированную систему, которая позволит безопасно интегрировать СИМ в существующую дорожную инфраструктуру, учитывая интересы всех категорий участников движения – как водителей традиционного транспорта, так и пешеходов, и самих пользователей СИМ. Ключевой задачей является минимизация рисков и обеспечение комфортного и безопасного перемещения по городу для каждого. Ожидается, что новые правила внесут ясность в вопросы, касающиеся возрастных ограничений для управления различными типами СИМ, правил проезда перекрестков, а также ответственности за нарушения. Детальная проработка этих аспектов поможет избежать неоднозначных трактовок и повысить эффективность правоприменения. Важность данного шага также подчеркивается необходимостью адаптации российского законодательства к международным тенденциям в области регулирования микромобильности. Внедрение четких правил позволит не только повысить безопасность, но и создать благоприятные условия для развития индустрии СИМ, стимулируя появление новых сервисов и технологий. Таким образом, предстоящие изменения в ПДД обещают стать важным этапом в развитии системы городского транспорта, направленным на создание более безопасной и организованной дорожной среды для всех





