Государственный долг России оказался самым низким среди стран G20 по итогам 2025 года, составив 18% ВВП. Этот показатель значительно ниже безопасного уровня в 60%. На фоне рекордных долгов других стран, таких как Япония (206,5% ВВП), Россия демонстрирует устойчивость благодаря ответственной бюджетной политике, что подтверждает министр финансов Антон Силуанов.

По итогам 2025 года Россия продемонстрировала впечатляющий результат, заняв первое место среди стран G20 по минимальному уровню государственного долга. Согласно данным Международного валютного фонда ( МВФ ), опубликованным 19 апреля, совокупный государственный долг Российской Федерации составил всего 18% от валового внутреннего продукта ( ВВП ). Этот показатель значительно ниже общепризнанного безопасного уровня, который составляет менее 60% ВВП .

На втором месте в рейтинге G20 находится Турция с показателем 23,5% ВВП, за ней следует Саудовская Аравия с 31,7% ВВП. Страны, такие как Индонезия и Австралия, также показали безопасный уровень государственного долга.

Лишь незначительное превышение 60% ВВП зафиксировано в Германии (ФРГ) и Мексике, что также свидетельствует об относительно здоровой финансовой ситуации в этих государствах.

Абсолютным рекордсменом по размеру государственного долга стала Япония, чей показатель достиг катастрофических 206,5% ВВП, что более чем в два раза превышает ее валовой внутренний продукт.

Серьезные долговые проблемы наблюдаются и в других крупных экономиках: Италии, Соединенных Штатах Америки, Франции, Канаде и Великобритании, где государственный долг превышает 100% ВВП.

Эти цифры подчеркивают серьезность ситуации с госдолгом для многих ведущих стран мира, что порождает опасения о возможном долговом кризисе, как, например, в США, где эта проблема стала особенно острой в последние годы, вызывая сценарии, сравнимые с «Судным днем» для мировой экономики.

Лидирующие позиции России по низкому госдолгу в G20 не остались незамеченными. 16 апреля министр финансов Антон Силуанов подтвердил этот факт, отметив, что проводимая бюджетная политика обеспечивает устойчивость государственных финансов страны.

Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что в России наблюдается стабилизация инфляционных процессов, что также является важным фактором макроэкономической стабильности и способствует укреплению финансового положения государства.

Такая консервативная фискальная политика, несмотря на внешние экономические вызовы, позволяет России сохранять финансовую устойчивость и демонстрировать пример ответственного управления государственными финансами на мировой арене.

Этот результат является свидетельством долгосрочной стратегии по укреплению экономики и обеспечению ее устойчивости перед лицом глобальных финансовых неопределенностей.

Необходимо отметить, что столь низкий уровень госдолга дает России значительные преимущества в условиях глобальной экономической нестабильности, позволяя более гибко реагировать на любые внешние шоки и поддерживать социальные программы и инвестиционные проекты без риска резкого ухудшения финансового положения.

Осознавая потенциальные риски, связанные с ростом государственного долга, многие страны G20 продолжают искать пути его сокращения и стабилизации, однако Россия уже заняла лидирующие позиции в этом направлении, создавая прецедент ответственного финансового менеджмента.

Такой подход, основанный на долгосрочном планировании и строгом контроле за расходами, является залогом устойчивого развития и благосостояния граждан.

Особенно важно отметить, что снижение государственного долга достигается не за счет урезания критически важных социальных программ или замедления экономического роста, а благодаря грамотному управлению бюджетными средствами, оптимизации расходов и эффективному наращиванию доходной базы бюджета, в том числе за счет развития несырьевых секторов экономики.

Таким образом, Россия демонстрирует, что устойчивое финансовое положение и низкий уровень государственного долга являются достижимыми целями даже в условиях высокой волатильности мировой экономики.

Это также создает благоприятный инвестиционный климат, привлекая как отечественных, так и иностранных инвесторов, которые видят в стране надежного и стабильного партнера.

В то время как другие страны сталкиваются с растущими долговыми обязательствами, Россия укрепляет свои позиции, что может иметь долгосрочные позитивные последствия для ее экономического суверенитета и способности противостоять внешнему давлению.

Дальнейшее сохранение такого подхода к управлению государственными финансами позволит России не только поддерживать низкий уровень долга, но и постепенно снижать его, освобождая ресурсы для новых инвестиций в инфраструктуру, науку, образование и здравоохранение, что, в свою очередь, будет способствовать ускорению экономического роста и повышению уровня жизни населения.

Успех России в этом направлении может послужить моделью для других стран, стремящихся к финансовой стабильности и долгосрочному устойчивому развитию, доказывая, что ответственная фискальная политика приносит реальные плоды и укрепляет национальную экономику на мировой арене.





