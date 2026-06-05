Помощник президента России Юрий Ушаков на ПМЭФ отметил, что США продолжают политику поддержки Украины, начатую при предыдущей администрации. Он указал на игнорирование США инициатив России в 2021 году и сослался на мнение Путина о том, что при Трампе конфликт мог не начаться.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации США продолжают следовать политическому курсу, установленному при президенте Джо Байден е в отношении Украины, несмотря на некоторые нюансы в текущем подходе Вашингтона.

Такой вывод был сделан помощником президента России Юрием Ушаковым в ходе комментариев для журналистов на территории Петербургского международного экономического форума. Ушаков подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов была начата практически с самого старта конфликта на Украине. Он отметил, что недавние заявления официальных лиц США лишь подтверждают стремление сохранить прежнюю линию, хотя и с отдельными корректировками в деталях. Эта позиция коррелирует с ранее выраженной точкой зрения президента России Владимира Путина.

Российский лидер в одном из своих выступлений предположил, что специальная военная операция могла бы не быть начата, если бы в то время у власти в США находился Дональд Трамп. По мнению Путина, Трамп уделил бы больше усилий поиску компромиссных решений и дипломатическому урегулированию. Данное утверждение является частью более широкого нарратива о роли внешних факторов в развитии событий на Украине. Кроме того, Путин напомнил о своего телефонном разговоре с тогдашним президентом Байденом в последние дни его пребывания в власти.

В ходе этого диалога, согласно заявлению Путина, Байден затрагивал вопрос о предложениях со стороны Москвы. Однако администрация Байдена, по словам российского президента, проигнорировала инициативы, которые были представлены Россией еще в декабре 2021 года. Ушаков, комментируя текущую ситуацию, также указал на этот эпизод как на пример того, что Washington не проявил готовности к серьезному диалогу на ранних этапах, что, по мнению российской стороны, повлияло на дальнейшее развитие конфликта.

Таким образом, российская официальная позиция заключается в том, что США упорно следуют избранному при Байдене курсу на эскалацию поддержки Украины, не реагируя на российские предложения по деэскалации. При этом, как отмечается, тон и детали подхода могут меняться, но суть остается неизменной. Это утверждение используется для обоснования текущих действий России и перекладывания ответственности за отсутствие прогресса в переговорах на американскую сторону. В контексте ПМЭФ такие заявления носят и внутриполитический смысл, демонстрируя устойчивость внешнеполитического курга перед международной аудиторией





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