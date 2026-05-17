Российский атлет Давид Шамей установил новый рекорд в выталкивании шаровой гантели и атлет Рамиль Рамазанов - в поднятии гигантской гантели над головой

Российский атлет Давид Шамей показал выдающийся результат, установив новые национальные и мировые рекорды в дисциплине по выталкивании шаровой гантели. В свою очередь, атлет Рамиль Рамазанов добился аналогичного успеха в поднятии гигантской гантели над головой, также превзойдя все предыдущие достижения. О новых достижениях были заинформированы президентом Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллером.

Об этом 17 мая сообщил президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер. По его словам, прежний мировой рекорд по выталкиванию шаровой гантели — 146 кг— принадлежал польскому спортсмену Матеушу Киелишковски. Паллер также отметил, что Рамазанов установил еще один рекорд — в абсолютной весовой категории среди атлетов старше 40 лет. Ему удалось одной рукой поднять и зафиксировать над головой гигантскую гантель весом 120 килограммов.

«Ранее в мире в данной категории над головой гигантскую гантель поднимали только весом 100 кг», — отметил Паллер в беседе с «РИА Новости». Отмечается, что все установленные рекорды были официально зафиксированы и зарегистрированы





