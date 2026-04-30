Россия считает санкции ООН против КНДР неактуальными
📆4/30/2026 3:48 PM
📰Известия
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что санкции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР утратили свою актуальность из-за изменившейся региональной обстановки. Россия рассматривает КНДР как важного партнера и выступает за политическое решение корейской проблемы. США также рассматривают возможность смягчения санкций для возобновления гуманитарной помощи.

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил 30 апреля о том, что санкции Совета Безопасности ООН, введенные в отношении Корейской Народно-Демократической Республики ( КНДР ), утратили свою актуальность.

Дипломат подчеркнул существенные изменения, произошедшие в региональной обстановке, которые делают прежние ограничительные меры неэффективными и не соответствующими текущей ситуации. Небензя отметил, что КНДР является для России не просто соседней страной, но и важным партнером, с которым Москва намерена развивать взаимовыгодное сотрудничество. Это заявление прозвучало на фоне растущей обеспокоенности по поводу военной программы КНДР и ее потенциального влияния на безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В частности, отмечается увеличение темпов масштабного перевооружения северокорейской армии, а также разработка перспективных вооружений, которые могут существенно изменить баланс сил в регионе. Представленные КНДР в 2025 году новые разработки в военной сфере, по мнению экспертов, способны оказать значительное влияние на геополитическую ситуацию в АТР. Российская позиция, таким образом, отражает переоценку эффективности санкционного давления как инструмента решения проблем на Корейском полуострове и акцент на необходимости политического диалога и дипломатических усилий.

Москва считает, что дальнейшее ужесточение санкций не приведет к желаемому результату, а лишь усугубит гуманитарную ситуацию в КНДР и может спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности. Вместо этого, Россия выступает за создание условий для возобновления переговорного процесса с участием всех заинтересованных сторон, включая КНДР, США, Южную Корею, Китай и Японию. Важным аспектом российской позиции является признание суверенного права КНДР на самооборону и ее законного интереса в обеспечении своей безопасности.

Москва также подчеркивает необходимость учета интересов всех стран региона и соблюдения принципов международного права. Россия готова оказывать содействие в поиске мирного и политического решения корейской проблемы, основанного на принципах взаимного уважения и учета интересов всех сторон. В контексте этих изменений, важно отметить недавние сигналы со стороны США о возможном смягчении санкционной политики в отношении КНДР.

Как сообщила газета The Wall Street Journal 6 февраля, США прекратят блокировать выделение гуманитарной помощи для КНДР по линии ООН, хотя и не рассматривают это как проявление доброй воли. Соединенные Штаты намерены снять блокировки со всех исключений из санкций ООН в отношении Пхеньяна, что позволит возобновить поставки международной гуманитарной помощи в страну. Этот шаг, по мнению аналитиков, может быть связан с ожиданиями возможной встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Агентство Yonhap также сообщило о возможности того, что Южная Корея или США в ближайшее время предпримут шаг, который будет воспринят как жест доброй воли в отношении КНДР. Эти заявления появились на фоне предположений о планах Дональда Трампа встретиться с Ким Чен Ыном во время его визита в Китай в апреле. Таким образом, наблюдается определенная тенденция к разрядке напряженности и поиску путей для возобновления диалога между США и КНДР.

Однако, несмотря на эти позитивные сигналы, ситуация на Корейском полуострове остается сложной и непредсказуемой. Необходимо учитывать, что КНДР продолжает развивать свою военную программу и не проявляет готовности к односторонним уступкам. Поэтому, для достижения устойчивого мира и безопасности в регионе, необходимы скоординированные усилия всех заинтересованных сторон, основанные на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга. Россия готова активно участвовать в этих усилиях и вносить свой вклад в решение корейской проблемы

