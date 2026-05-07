Head Topics

Россия объявляет перемирие с 8 по 10 мая в честь Дня Победы

Политика News

Россия объявляет перемирие с 8 по 10 мая в честь Дня Победы
ПеремириеДень ПобедыВеликая Отечественная Война
📆5/7/2026 9:32 PM
📰lifenews_ru
109 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 64% · Publisher: 68%

Минобороны РФ сообщило о введении перемирия в зоне специальной военной операции с 8 по 10 мая в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Решение принято по указанию президента Владимира Путина. Однако, несмотря на объявленное перемирие, напряжённость в регионе остаётся высокой, а обе стороны продолжают готовиться к возможным новым столкновениям.

Режим перемирия начнёт действовать с 00:00 8 мая и продлится до 10 мая. В ведомстве заявили, что решение принято в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина.

«В соответствии с решением президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие», — сообщили в Минобороны. День Победы остаётся одной из ключевых дат для России. В эти дни по всей стране проходят памятные мероприятия, торжественные церемонии и акции, посвящённые участникам Великой Отечественной войны.

«В указанный период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия», — сказано в сообщении. Владимир Зеленский со своей стороны начал пригрозить нанести удар по Красной площади, когда там будет проходить парад, однако позже заявил о введении перемирия с полуночи 6 мая. Но это не помешало Вооружённым силам Украины бросить в массированную атаку на регионы РФ 347 дронов за ночь.

В Минобороны России отметили, что атака была отражена, однако часть беспилотников достигла целей, нанеся ущерб инфраструктуре. В ответ российские войска усилили меры безопасности в приграничных районах. В то же время, несмотря на перемирие, напряжённость в зоне конфликта остаётся высокой. Обе стороны продолжают переговоры через посредников, но достижение долгосрочного соглашения пока маловероятно.

Между тем, в России продолжаются подготовки к празднованию Дня Победы. В Москве и других городах страны проходят репетиции парадов, а также устанавливаются памятные знаки и проводятся мероприятия в честь ветеранов. В Кремле подчеркнули, что перемирие — это дань уважения памяти погибших и знак уважения к живым участникам Великой Отечественной войны. Однако, по мнению экспертов, временное прекращение боевых действий может быть использовано обеими сторонами для перегруппировки сил и подготовки к новым наступательным операциям.

В ближайшие дни ожидается увеличение числа дипломатических контактов между Россией и Украиной, а также их международными партнёрами. В то же время, аналитики предупреждают, что любое нарушение перемирия может привести к резкому обострению конфликта

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Перемирие День Победы Великая Отечественная Война Россия Украина

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Упустили время: всплыли детали смерти ребенка от жуткой болезни в ПриморьеУпустили время: всплыли детали смерти ребенка от жуткой болезни в ПриморьеВ поселке Ярославском Приморского края разбираются с резкой смертью 10-летнего мальчика, предположительно, из-за менингитной инфекции.
Read more »

Царскосельский марафон — 2026: дистанции, рекорды и особенности стартаЦарскосельский марафон — 2026: дистанции, рекорды и особенности стартаСоревнования состоятся 10 мая.
Read more »

«Огромная неожиданность». Экс-директор «Локо» прокомментировал приговор суда Липатову«Огромная неожиданность». Экс-директор «Локо» прокомментировал приговор суда ЛипатовуБывший спортивный директор «Локомотива» Хасанби Биджиев высказался о тюремном приговоре на 10 лет бывшему председателю совета директоров московского клуба Сергею Липатову.
Read more »

«Зенит» проведет церемонию чествования Михаила Кержакова на игре с «Сочи»: «Рекордсмен клуба по числу трофеев попрощается с болельщиками на поле сразу после финального свистка»«Зенит» проведет церемонию чествования Михаила Кержакова на игре с «Сочи»: «Рекордсмен клуба по числу трофеев попрощается с болельщиками на поле сразу после финального свистка»«Зенит» анонсировал церемонию прощания с Михаилом Кержаковым на игре с «Сочи» (10 мая).
Read more »

Хавбек ФК «10» Назар дисквалифицирован на 3 матча за красную карточку в матче со СКА. Ранее полузащитнику сократили 1 матч дисквалификации за предыдущее удалениеХавбек ФК «10» Назар дисквалифицирован на 3 матча за красную карточку в матче со СКА. Ранее полузащитнику сократили 1 матч дисквалификации за предыдущее удалениеХавбек ФК «10» Евгений Назаров дисквалифицирован на 3 матча за полученную красную карточку в матче со СКА (0:5) во 2-м туре WINLINE МФЛ-7.
Read more »

Масштабное расширение программы профориентации для старшеклассников МосквыМасштабное расширение программы профориентации для старшеклассников МосквыМэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске новой программы профессионального самоопределения для учеников 10-х и 11-х классов, направленной на осознанный выбор карьеры.
Read more »



Render Time: 2026-05-08 00:32:07