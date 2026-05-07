Минобороны РФ сообщило о введении перемирия в зоне специальной военной операции с 8 по 10 мая в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Решение принято по указанию президента Владимира Путина. Однако, несмотря на объявленное перемирие, напряжённость в регионе остаётся высокой, а обе стороны продолжают готовиться к возможным новым столкновениям.

Режим перемирия начнёт действовать с 00:00 8 мая и продлится до 10 мая. В ведомстве заявили, что решение принято в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина.

«В соответствии с решением президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие», — сообщили в Минобороны. День Победы остаётся одной из ключевых дат для России. В эти дни по всей стране проходят памятные мероприятия, торжественные церемонии и акции, посвящённые участникам Великой Отечественной войны.

«В указанный период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия», — сказано в сообщении. Владимир Зеленский со своей стороны начал пригрозить нанести удар по Красной площади, когда там будет проходить парад, однако позже заявил о введении перемирия с полуночи 6 мая. Но это не помешало Вооружённым силам Украины бросить в массированную атаку на регионы РФ 347 дронов за ночь.

В Минобороны России отметили, что атака была отражена, однако часть беспилотников достигла целей, нанеся ущерб инфраструктуре. В ответ российские войска усилили меры безопасности в приграничных районах. В то же время, несмотря на перемирие, напряжённость в зоне конфликта остаётся высокой. Обе стороны продолжают переговоры через посредников, но достижение долгосрочного соглашения пока маловероятно.

Между тем, в России продолжаются подготовки к празднованию Дня Победы. В Москве и других городах страны проходят репетиции парадов, а также устанавливаются памятные знаки и проводятся мероприятия в честь ветеранов. В Кремле подчеркнули, что перемирие — это дань уважения памяти погибших и знак уважения к живым участникам Великой Отечественной войны. Однако, по мнению экспертов, временное прекращение боевых действий может быть использовано обеими сторонами для перегруппировки сил и подготовки к новым наступательным операциям.

В ближайшие дни ожидается увеличение числа дипломатических контактов между Россией и Украиной, а также их международными партнёрами. В то же время, аналитики предупреждают, что любое нарушение перемирия может привести к резкому обострению конфликта





