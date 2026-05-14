Россиянин погиб в Брянской области после атаки FPV-дрона, передвигаясь с тяжелой тележкой-домом

Москва, 14 мая - АиФ-Москва. Путешественник Алексей из Ставропольского края, известный в соцсетях как Саша Конь , по гиб в Брянской области после атаки FPV-дрона. Мужчина пешком направлялся из России в Южную Америку, передвигаясь с 300-килограммовой тележкой-домом .

О гибели сообщил экс-губернатор региона Александр Богомаз. Почему путешественника называли Саша Конь Прозвище «Конь» 37-летний Алексей получил из-за необычного формата путешествия. Мужчина тянул за собой тяжелую повозку, привязанную к телу тросом. Внутри тележки находился передвижной дом с вещами для длительного путешествия.

Вес конструкции составлял около 300 килограммов. В соцсетях публиковались видео, на которых Саша Конь идет вдоль трасс с повозкой за спиной. Некоторые пользователи сравнивали конструкцию с мини-домом на колесах. СМИ пишут, что Алексей вел здоровый образ жизни: не употреблял алкоголь, не курил и не ел мяса.

Он не был блогером или известной медийной личностью, и до начала похода работал, по данным СМИ, в автосервисе. Путешествие в Южную Америку началось в Рязанской области По данным СМИ, свой маршрут Саша Конь начал в начале апреля 2026 года в Рязанской области. Там в одном из автосервисов ему помогли собрать передвижной дом для похода. Конечной точкой маршрута путешественник называл Бразилию и другие страны Латинской Америки.

Ежедневно Алексей проходил порядка 15–30 км, несмотря на переменчивую погоду. Незадолго до гибели Саша Конь добрался до Брянской области. Местные жители снимали его на видео, фотографировались с ним и выкладывали ролики в соцсети. Некоторые жители региона писали, что видели путешественника в начале мая.





