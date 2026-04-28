Россия увеличила экспорт минеральных удобрений на 16% в первом квартале 2026 года

По данным «Агроэкспорта», в первом квартале 2026 года Россия экспортировала 9,6 млн тонн минеральных удобрений на сумму 3,6 млрд долларов, что на 16% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Основной рост наблюдается в поставках в Бразилию, Индию и Эфиопию. Ключевыми рынками остаются страны Азии, Латинской Америки и Африки. Эксперты отмечают устойчивый рост производства и диверсификацию экспортных направлений.

По данным Федерального центра « Агроэкспорт », в первом квартале 2026 года Россия значительно увеличила экспорт минеральных удобрений, достигнув рекордных показателей. Общий объем поставок составил 9,6 млн тонн на сумму 3,6 млрд долларов, что на 16% превышает аналогичный период 2025 года.

Основной рост наблюдается в сегменте комплексных удобрений, экспорт которых превысил 1,6 млрд долларов, также увеличившись на 16%. Ключевыми рынками сбыта остаются Бразилия, Индия и Эфиопия, где объемы закупок выросли в 2,7 раза. Особенно заметен рост поставок в страны Африки и Азии, включая ЮАР, Вьетнам и Аргентину. В сегменте калийных удобрений экспорт вырос на 45%, достигнув 1,1 млрд долларов.

Основными покупателями стали Китай, Бразилия и Индия, где закупки увеличились в 3,7 раза. Также отмечается активное расширение поставок в Бангладеш, Нигерию и другие страны. В первом квартале 2026 года ключевыми импортерами азотных удобрений стали США, Индия и Бразилия. По словам руководителя «Агроэкспорта» Ильи Ильюшина, Россия сохраняет лидерство на мировом рынке минеральных удобрений, демонстрируя устойчивый рост производства.

В 2025 году объем выпуска достиг рекордных 65,4 млн тонн, что позволяет укреплять позиции на рынках развивающихся стран. Однако рост цен на удобрения может повлиять на урожайность, и аграрии обратились в Минсельхоз с просьбой вернуть экспортные пошлины и ввести квоты для внутреннего рынка. Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что цены на азотсодержащие удобрения и газ остаются стабильными, что способствует росту сельскохозяйственной промышленности.

Она отметила, что в 2026 году растет производство пищевой продукции, хотя в прошлом году основной рост пришелся на сельскохозяйственную продукцию. Эксперты отмечают, что диверсификация экспортных направлений и рост производства позволяют России сохранять конкурентоспособность на мировом рынке, несмотря на возможные колебания цен и внешние факторы





