Министерство обороны РФ сообщило об успешном перехвате и уничтожении 258 беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать российскую территорию в течение ночи. Дроны были ликвидированы над несколькими областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Дежурные средства противовоздушной обороны ( ПВО ) России в течение ночи успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив 258 аппаратов самолетного типа. Об этом 18 апреля было заявлено Министерством обороны Российской Федерации. В ведомстве подчеркнули, что российские силы проявили высокую оперативность и эффективность, ликвидировав вражеские дроны над обширной территорией страны.

Согласно полученной информации, беспилотники были зафиксированы и перехвачены над Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Псковской, Ленинградской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Астраханской и Ульяновской областями. География поражения также охватывала Краснодарский край и территорию Республики Крым. Кроме того, значительная часть беспилотников была нейтрализована над акваториями Азовского и Черного морей, что свидетельствует о попытках противника использовать воздушное пространство над водными путями для своих операций. Важно отметить, что накануне вечером, по данным Министерства обороны, средствами ПВО уже было сбито 17 украинских беспилотников, действовавших в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями. Эта серия атак подтверждает намерения украинской стороны использовать дроны для нанесения ударов по российским объектам. Российские системы ПВО продолжают демонстрировать свою надежность и способность противостоять подобным угрозам, обеспечивая безопасность граждан и инфраструктуры страны. Активное применение новейших технологий и тактических приемов, таких как сочетание мобильных радиолокационных станций (РЛС) и дронов ПВО, способствует повышению эффективности борьбы с дальнобойными беспилотными летательными аппаратами. Этот комплексный подход позволяет своевременно обнаруживать, отслеживать и уничтожать воздушные цели, минимизируя риски для российской стороны. Подобные действия противника, направленные на дестабилизацию ситуации, не остаются без внимания. Российские военные продолжают укреплять обороноспособность страны, внедряя современные решения в сфере противовоздушной обороны и совершенствуя тактику ведения боевых действий. Обеспечение безопасности воздушного пространства является приоритетной задачей, и успешное отражение массовых налетов беспилотников является свидетельством высокого уровня подготовки и профессионализма личного состава ПВО





