Роспотребнадзор и Минздрав Республики Конго подписали меморандум о создании совместного центра эпидемиологии для укрепления национального суверенитета в области биобезопасности и борьбы с опасными заболеваниями.

Российская Федерация и Республика Конго выходят на новый уровень сотрудничества в сфере здравоохранения и биобезопасности. В ходе официального визита в Браззавиль глава Роспотребнадзор а Анна Попова и министр здравоохранения Республики Конго Жан-Розер Ибара закрепили договоренности о создании совместного специализированного центра эпидемиологии и профилактики инфекционных заболеваний.

Данный меморандум стал логическим продолжением стратегического партнерства, заложенного на втором саммите Россия-Африка в 2023 году, где стороны обозначили приоритеты по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и укреплению государственного суверенитета в вопросах охраны здоровья граждан. Создание профильного центра позволит Конго сформировать независимую и эффективную систему биологической безопасности, опираясь на многолетний опыт российских экспертов. В рамках рабочей поездки Анна Попова лично проинспектировала материально-техническую базу лаборатории Минздрава Конго. Оценка текущего состояния инфраструктуры позволила определить ключевые направления для будущего технологического переоснащения, которое будет реализовано в рамках совместного проекта. Важно подчеркнуть, что практическое взаимодействие стран уже демонстрирует высокую результативность. Ярким примером оперативного реагирования стала помощь России в августе 2025 года, когда по прямому запросу конголезских властей отечественные специалисты включились в борьбу со вспышкой холеры. В операции была эффективно задействована мобильная противоэпидемическая лаборатория на базе шасси КАМАЗ, переданная российской стороной ранее в феврале. Применение новейших диагностических систем позволило сократить время идентификации возбудителей инфекций до одного часа, что критически важно для купирования эпидемических очагов в сжатые сроки. Дальнейшее развитие двусторонних связей предполагает не только поставку высокотехнологичного оборудования, но и проведение масштабных обучающих программ для местных медицинских кадров. Россия активно делится передовыми методиками лабораторной диагностики и современными протоколами эпидемиологического надзора. Ожидается, что функционирование центра не только укрепит позиции Республики Конго в борьбе с эндемичными заболеваниями, но и создаст надежный барьер против трансграничного распространения опасных вирусов и бактерий. Инвестиции в научную инфраструктуру африканского государства подтверждают неизменность курса России на развитие равноправного партнерства с партнерами по глобальному Югу. В будущем планируется расширение спектра анализируемых патогенов и внедрение цифровых систем мониторинга, что позволит вывести санитарно-эпидемиологический контроль в регионе на качественно новый уровень, соответствующий мировым стандартам безопасности и профилактики инфекционных угроз





RT на русском / 🏆 17. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Роспотребнадзор Республика Конго Биобезопасность Здравоохранение Эпидемиология

United States Latest News, United States Headlines