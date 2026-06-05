Россия ударила по Украине: десятки раненых и погибших

Российская воздушная атака привела к масштабным разрушениям во всех районах Киева и в Киевской области. Были повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и многочисленные объекты культуры.

, в результате атаки был поврежден многоэтажный жилой дом и припаркованные рядом автомобили. Об этом сообщил вечером в четверг, 4 июня, глава Запорожской ОВА. Он рассказал, что из-за российского удара загорелся частный дом, в котором на момент атаки находились двое взрослых и трое детей.

"Все трое детей в больнице вместе с мамой, 1988 года рождения, которая также пострадала в результате вражеского прилета", - говорится в сообщении мэра. Российская воздушная атака 24 мая привела к масштабным разрушениям во всех районах Киева и в Киевской области. Были повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и многочисленные объекты культуры. Фотогалерея DW.

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