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Россия ударила по Украине: десятки раненых и погибших

Внешняя Политика News

Россия ударила по Украине: десятки раненых и погибших
РоссияУкраинаВоздушная Атака
📆6/5/2026 1:14 AM
📰dw_russian
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Российская воздушная атака привела к масштабным разрушениям во всех районах Киева и в Киевской области. Были повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и многочисленные объекты культуры.

, в результате атаки был поврежден многоэтажный жилой дом и припаркованные рядом автомобили. Об этом сообщил вечером в четверг, 4 июня, глава Запорожской ОВА. Он рассказал, что из-за российского удара загорелся частный дом, в котором на момент атаки находились двое взрослых и трое детей.

"Все трое детей в больнице вместе с мамой, 1988 года рождения, которая также пострадала в результате вражеского прилета", - говорится в сообщении мэра. Российская воздушная атака 24 мая привела к масштабным разрушениям во всех районах Киева и в Киевской области. Были повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и многочисленные объекты культуры. Фотогалерея DW.

Сотни дронов, "Орешник" и "Кинжал": Россия ударила по Украине в ночь на воскресенье. Шесть часов под ударами: Украина пережила одну из крупнейших атак армии РФ за последние месяцы. Россия заявляет об ударах по военным объектам Украины - но под огнем оказались жилые районы. Есть погибшие, десятки раненых.

Российский дрон впервые попал в многоэтажный жилой дом за пределами Украины. Должна ли была Румыния обратиться к Статье 4 НАТО и что альянс может сделать кроме новых заявлений? Потеряет ли Зеленский польский орден - и симпатии поляков? Какие шансы на победу у Пашиняна?

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Россия Украина Воздушная Атака Разрушения Жертвы

 

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